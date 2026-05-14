Hill Station विसरा! उन्हाळ्यात पन्ना नॅशनल पार्क का ठरतंय पर्यटकांची पहिली पसंती? जाणून घ्या ५ मोठी कारणं

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या जवळ येत आहेत आणि २०२६ च्या सुट्ट्यांसाठी अनेक कुटुंबे आतापासूनच ठिकाणे शोधू लागली आहेत. उत्तर भारतातील थंड हवेच्या ठिकाणांकडे (Hill Stations) धाव घेण्यापेक्षा, मध्य प्रदेशातील पन्ना नॅशनल पार्क (Panna National Park) हा एक उत्तम आणि अद्याप फारसा न शोधलेला पर्याय ठरू शकतो.आज जेव्हा उन्हाळ्याचा जोर वाढत आहे, तेव्हा वन्यजीव प्रेमींसाठी पन्ना नॅशनल पार्क हे एक आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. उन्हाळ्यात येथे सफारी करण्याचा अनुभव खास का असतो, याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:.वन्यजीव दर्शनाची (Spotting) अधिक संधीअनेकांचा असा समज असतो की उन्हाळ्यात फिरणे कठीण असते, मात्र एप्रिल ते जून हे महिने वन्यजीव दर्शनासाठी सर्वात फायदेशीर ठरतात. जंगलातील पाण्याचे साठे आटल्यामुळे प्राणी पाणी पिण्यासाठी ठराविक पाणवठ्यांवर येतात, ज्यामुळे त्यांना पाहण्याची शक्यता वाढते..उन्हाळ्यामुळे झाडांची पाने गळलेली असतात, परिणामी घनदाट जंगलातही दूरपर्यंत स्पष्टपणे पाहता येते. उन्हाळ्यातील सफारीमध्ये प्राण्यांच्या हालचाली संथ असतात, ज्यामुळे पर्यटकांना केवळ त्यांची ओझरती झलकच नाही, तर त्यांच्या वर्तणुकीचा सविस्तर अभ्यास करण्याची संधी मिळते.संवर्धनाचे यश: वाघांचे पुनरागमनपन्ना नॅशनल पार्क हे व्याघ्र संवर्धनाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. २००९ च्या सुमारास येथे वाघांची संख्या शून्यावर पोहोचली होती, परंतु आता येथे ७० हून अधिक वाघ आहेत. वाघांशिवाय येथे बिबट्ये, अस्वल, सुसर (Gharials) आणि पक्ष्यांच्या २०० हून अधिक प्रजाती पाहायला मिळतात..'द ओबेरॉय राजगड पॅलेस': ऐतिहासिक लक्झरीवन्यजीव सफारीला 'रॉयल' टच देण्यासाठी ओबेरॉय हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्सने 'द ओबेरॉय राजगड पॅलेस' (The Oberoi Rajgarh Palace) हा ३५० वर्षे जुना बुंदेला राजवाडा पर्यटकांसाठी खुला केला आहे.७६ एकरच्या परिसरात पसरलेला हा राजवाडा मणियागड टेकड्यांच्या कुशीत वसलेला आहे. येथे ६५ खोल्या आणि सुइट्स आहेत, ज्यामध्ये प्रायव्हेट पूल व्हिला आणि सुंदर बागांचा समावेश आहे.राजवाड्याच्या परिसरातच विविध प्रकारचे पक्षी आणि स्थानिक वनस्पती पाहायला मिळतात, ज्यामुळे सफारीचा अनुभव रिसॉर्टमध्येही सुरूच राहतो..निसर्ग आणि संस्कृतीचा संगमपन्नाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे खजुराहो (Khajuraho) समूहातील स्मारकांशी असलेले सानिध्य.UNESCO वारसा: ९ व्या ते १२ व्या शतकातील ही मंदिरे आपल्या वास्तुकलेसाठी जगप्रसिद्ध आहेत.दुहेरी अनुभव: सकाळी जंगलातील वाघांचे दर्शन आणि दुपारी खजुराहोची ऐतिहासिक मंदिरे पाहणे, असा दुहेरी आनंद पर्यटकांना घेता येतो..प्रवास सुलभतादिल्लीहून खजुराहोसाठी थेट विमानाची सोय उपलब्ध असल्यामुळे पर्यटकांना आपला वेळ वाचवता येतो. कमी वेळेत अधिक समृद्ध अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी ही एक आदर्श 'हाय-व्हॅल्यू' सहल ठरू शकते.आज पन्ना नॅशनल पार्क हे केवळ व्याघ्र दर्शनासाठीच नाही, तर निसर्ग आणि इतिहासाच्या समृद्ध अनुभवासाठी एक लक्झरी डेस्टिनेशन बनले आहे.