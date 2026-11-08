Paradh News: पारधमध्ये ११ हजार दिव्यांचा भव्य दीपोत्सव! महर्षी पाराशर महाराज मंदिर परिसर उजळला; तीन वर्षांची परंपरा कायम

पारध: दिवाळीच्या मंगलमय पर्वानिमित्त पारध येथे गेल्या तीन वर्षांपासून दीपोत्सवाची भक्तिमय परंपरा अखंड सुरू आहे. येथील महर्षी पाराशर महाराज मंदिर परिसरात तब्बल अकरा हजार दीप प्रज्वलित करून शनिवारी (ता. सात) दीपोत्सव मोठ्या श्रद्धा आणि भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला..श्री देवेंद्र चैतन्य स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित दीपोत्सवामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणाने उजळून निघला. यंदाच्या दीपोत्सवानिमित्त श्री गुरुवर्य अवधुतानंदगिरीजी महाराज व श्री देवेंद्र चैतन्य स्वामी यांच्या पाद्यपूजनाचा धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. .गुरुवर्यांच्या आगमनाने आणि पाद्यपूजनाने परिसरात आध्यात्मिक चैतन्य निर्माण झाले. गेल्या तीन वर्षांपासून पारध नगरीत सुरू असलेली ही दीपोत्सवाची परंपरा आता ग्रामस्थांच्या श्रद्धेचा आणि एकजुटीचा प्रतीक बनली आहे. या कार्यक्रमास पाराशर महाराज संस्थानचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.