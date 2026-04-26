मराठवाडा

Child Marriage : मोहळाईत 16 वर्षीय मुलीचा बालविवाह रोखला; 112 हेल्पलाईन व पारध पोलिसांच्या तत्पर कारवाईने अनर्थ टळला

हेल्पलाईन 112 वरून मिळालेल्या माहितीवर पारध पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; मोहळाई गावातील 16 वर्षीय मुलीचा बालविवाह थांबवून पालकांना कायदेशीर समज
Child Marriage Thwarted in Mohlai: Paradh Police Act on 112 Helpline Call

Sakal

कैलास दांडगे
Updated on

पारध: पारध पोलिस ठाण्यात रविवारी (ता. 26)सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास अचानक पोलिस प्रशासनाच्या 112 या हेल्पलाईनवर कॉल आला की, मोहळाई (ता. भोकरदन) येथे एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह होणार आहे. या माहिती वरून पारध पोलिस ठाण्याची एक विशेष पथक या ठिकाणी जाऊन हा विवाह रोखला आहे.

marriage
child marriage
child marriage act
child marriage marathi news
child abuse
Child Care
Child activists

