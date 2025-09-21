Crop Damage: परंडातील शेतकऱ्यांना ओला दुष्काळामुळे मोठे नुकसान; साबळेवाडी पाझर तलाव फुटल्याने १५० एकर पिकांचे नुकसान

धनंजय शेटेभूम : परंडा मतदारसंघांमध्ये ओला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असताना मात्र परंडा मतदारसंघाचे आमदार माजी मंत्री तानाजी सावंत ,धनंजय सावंत किंवा मतदारसंघातील त्यांचे कार्यकर्ते नुकसान पाहणी करताना मात्र दिसत नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे ..मतदारसंघात सर्वत्र पावसाने शेतकऱ्याच्या पिकाचे व शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असताना सावंत गट मात्र शांत असल्याचे दिसून येत आहे . शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना साधे पत्र सुद्धा सावंत यांच्या वतीने देण्यात आलेले नाही .किंवा लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सावंत गट प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत नाही ..तालुक्यातील साबळेवाडी येथे पाझर तलाव फुटल्याने १५० एकरावरील पिकाचे नुकसान झाले तर दहा ते पंधरा एकर शेतकर्याची जमिनीवरील माती वाहून गेल्याने शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे .या ठिकाणी खासदार ओमराजे निंबाळकर ,यांनी भेट दिली व पाहणी केली ..मात्र सावंत गटाच्या एकाही पुढाऱ्यांनी किंवा नेत्यांनी या ठिकाणी भेट दिलेले नाही . व शेतकऱ्यांचे मदत मिळण्यासाठी सांत्वन ही केलेले नाही . २०२३ व २०२४ मध्ये जिल्ह्यातील इतर तालुक्यामधील मंडळांना नुकसान भरपाई मिळाली .मात्र परंडा मतदारसंघांमधील मंडळांना लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना मात्र मदतीपासून वंचित राहावे लागले ..MLA Samadhan Autade : शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा; आ. आवताडे यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली मागणी.यावर्षी मात्र ओला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असताना खरंच शेतकऱ्यांची परिस्थितीची जाणीव लोकप्रतिनिधींना होत असेल .अशा अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभे राहणे आवश्यक असताना फक्त शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्त्यावर मरूम टाकल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत . शेत रस्त्यासाठी रस्ता करणे आवश्यक आहेच . मात्र शेतकऱ्याना अनुदान , पिकविमा मिळवून देण्यासाठी शासन दरबारी भांडून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देणे गरजेचे आहे .दिवाळी आधी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी .व शेतकऱ्यांची दिवाळी चांगल्या पद्धतीने व्हावी हीच अपेक्षा शेतकरी वर्गांमधून होत आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.