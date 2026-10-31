Dharashiv News: ऊसतोडीसाठी आणले, मजुरीऐवजी छळ! परंड्यात ४२ मजुरांना खोलीत डांबून मारहाण, महाराष्ट्रात हादरवून टाकणारी घटना

परंडा (जि. धाराशिव): कौडगाव आणि डोमगाव (ता. परंडा) शिवारात ऊसतोडणीसाठी आणलेल्या व अंत्यंत हलाखीच्या स्थितीत ठेवलेल्या मजुरांचा छळ, शोषणाचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी ४२ जणांची सुटका केली. आठशे रुपये प्रतिदिन मजुरी देतो, असे आमिष दाखवून राज्यातील विविध भागांतून मजुरांना तालुक्यात आणण्यात आले..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.काही दिवसांपासून त्यांच्याकडून ऊसतोडीचे काम करून घेतले जात होते. विरोध केल्यास दमबाजी, ठरलेली मजुरी न देता मारहाण करून रात्री एका खोलीत कोंडून ठेवले जात होते, असा आरोप मजुरांनी केला आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच येथील पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक आसाराम चोरमले, सहायक निरीक्षक प्रवीण शिरसट यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन मजुरांची सुटका केली. .या प्रकरणाची माहिती धाराशिव येथील कामगार कार्यालयाला देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या मजुरांना कोणी आणले, परिसरात आणखी असे प्रकार होत आहेत का, यामागे कोणती टोळी आहे, आदींचा पोलिस तपास करीत आहेत. उसतोडणीसाठी साधारणतः जोडीने मजूर आणले जातात. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.एकालाच आणलेल्या मजुरांना ‘संडे’ म्हणून ओळखले जाते. टोळीप्रमुख त्यांच्याजवळील मोबाइल काढून घेतो. त्यामुळे त्यांचा संपर्क तुटतो. आपण कोणत्या गावात, तालुक्यात आहोत हेदेखील त्यांना कळत नाही. बेकारी, नैराश्य, व्यसनी आदी या टोळीच्या गळाला लागत असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.