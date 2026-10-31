मराठवाडा

Dharashiv News: ऊसतोडीसाठी आणले, मजुरीऐवजी छळ! परंड्यात ४२ मजुरांना खोलीत डांबून मारहाण, महाराष्ट्रात हादरवून टाकणारी घटना

Paranda Sugarcane Workers Allegedly Beaten and Confined: महाराष्ट्रात ऊसतोड मजुरांच्या शोषणाचा प्रकार उघड; परंड्यात ४२ मजुरांची पोलिसांनी केली सुटका
Dharashiv News 42 Sugarcane Workers Rescued in Paranda After Alleged Exploitation and Assault by Contractors

Dharashiv News 42 Sugarcane Workers Rescued in Paranda After Alleged Exploitation and Assault by Contractors

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परंडा (जि. धाराशिव): कौडगाव आणि डोमगाव (ता. परंडा) शिवारात ऊसतोडणीसाठी आणलेल्या व अंत्यंत हलाखीच्या स्थितीत ठेवलेल्या मजुरांचा छळ, शोषणाचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी ४२ जणांची सुटका केली. आठशे रुपये प्रतिदिन मजुरी देतो, असे आमिष दाखवून राज्यातील विविध भागांतून मजुरांना तालुक्यात आणण्यात आले.

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