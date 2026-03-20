Jalna News: परतूर तालुक्यात कामगार योजनेत मनमानी; वर्ष उलटले तरीही क्लेम रखडलेले

परतूर: महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी ३२ पेक्षा अधिक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांद्वारे गरजू कामगारांना आर्थिक मदत, शिक्षण, आरोग्य, निवास तसेच सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित विविध लाभ देण्याचा उद्देश आहे. मात्र, परतूर तालुक्यात या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी केलेले क्लेम, नवीन नोंदणी व नूतनीकरणाचे अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने मजूर वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..परतूर तालुक्यातील शेकडो कामगारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केले असून 'कामगार सेतू' केंद्रातून त्यांची पडताळणीही पूर्ण झाली आहे. मात्र, तरीदेखील लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे या योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात मिळत नसल्याची तक्रार कामगारांकडून केली जात आहे. स्थानिक सेतू केंद्रातील अधिकारी दरवेळी प्रतीक्षा करण्याचा सल्ला देत असल्याची माहिती कामगारांनी दिली. .अर्जाची स्थिती विचारली असता 'फाइल पुढे गेली आहे' असे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल होत नसल्याचा कामगारांचा आरोप आहे. कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या शिक्षण सहाय्य, मातृत्व लाभ, आरोग्य सहाय्य, विवाह सहाय्य, मृत्यू-अपंगत्व सहाय्य तसेच श्रमयोगी दुर्घटना सहाय्य या योजनांसाठी अनेक मजुरांनी हजारो रुपयांचे क्लेम दाखल केले आहेत. कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण असूनही अनुदान न मिळाल्याने अनेक कामगारांच्या संसारावर आर्थिक संकट आले आहे. .तीन महिन्यांत क्लेम निकाली काढावेतनवीन नोंदणी, नूतनीकरण व क्लेम अर्ज केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत, असे शासनाने परिपत्रक काढले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याची तक्रार कामगारांकडून करण्यात येत आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.. "कामगार कल्याणकारी योजनेतील लाभार्थींचे क्लेम, नवीन नोंदणी व नूतनीकरण वर्षानुवर्षे रखडत असतील तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कागदपत्रे पूर्ण असूनही अनुदान देण्यात होणारा विलंब कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. परतूर तालुक्यातील एकाही कामगारावर अन्याय होऊ देणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला असून जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल."-सोनाली आरगडे, सदस्य, कामगार संनियंत्रण समिती "गेल्या महिन्यात मी माझ्या मुलाचा शिष्यवृत्ती योजनेत अर्ज भरला होता. एक वर्ष उलटूनही मला आजून लाभ मिळाला नाही."-संगीता राऊत, कामगार, परतूर.