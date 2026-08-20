Parbhani Borewell Rescue: परभणीत थरारक घटना! १५ फूट खोल कूपनलिकेत पडला तीनवर्षीय चिमुकला; दोन तासांनी सुखरूप सुटका

बोरी (जि. परभणी) : कौसडी येथे एका शेतात खेळताना बंद कूपनलिकेत तीनवर्षीय बालक पडल्याची घटना आज घडली. गावकरी व प्रशासनाने शर्थीचे प्रयत्न करून दोन तासांनंतर बालकास सुखरूप बाहेर काढल्याने अनर्थ टळला. .कौसडी (ता. जिंतूर) येथील गट नंबर २५ मधील शेतकरी शेख नदीम, शेख नसीम यांचा मुलगा शेख अधियान (वय ३) शेतात खेळत असताना बंद असलेल्या कूपनलिकेत पडला. तो १५ फूटांवर अडकल्याचे कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आले. .या प्रकाराची तत्काळ माहिती ग्रामस्थांना दिली. दोन जेसीबी बोलवून कूपनलिकेच्या दोन्ही बाजूस २० फूट खड्डा खोदला. बालक खाली जाऊ नये म्हणून कूपनलिका बंद करण्यात आली. यावेळी नळीद्वारे ऑक्सिजनचा पुरवठा केला. बालकास सुरक्षितपणे काढण्यासाठी बचाव पथकाने शर्थीचे प्रयत्न केले. बालकास परभणी जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.