मराठवाडा

Congress Protest: दुष्काळग्रस्तांसाठी काँग्रेस आक्रमक; परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

Parbhani Congress Protest, Drought Relief, Crop Insurance: या मागण्यांसाठी परभणी तालुका काँग्रेसतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
Parbhani Congress workers and farmers stage a protest demanding drought relief and full crop insurance compensation.

Parbhani Congress workers and farmers stage a protest demanding drought relief and full crop insurance compensation.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परभणी: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या, ज्ञानेशकुमार राजीनामा द्या, सरकार तुपाशी जनता उपाशी अशी घोषणाबाजी करीत परभणी तालुका काँग्रेसतर्फे गुरुवारी (ता.१५) धरणे आंदोलन करण्यात आले.

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