Congress Protest: दुष्काळग्रस्तांसाठी काँग्रेस आक्रमक; परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

परभणी: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या, ज्ञानेशकुमार राजीनामा द्या, सरकार तुपाशी जनता उपाशी अशी घोषणाबाजी करीत परभणी तालुका काँग्रेसतर्फे गुरुवारी (ता.१५) धरणे आंदोलन करण्यात आले. .जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात तालुका काँग्रेसच्या वतीने जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, मतदान प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, .पीक विम्याची १०० टक्के रक्कम द्यावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. या धरणे आंदोलनात काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष शेख सलमान शेख युनुस, आशिष हरकळ, जितेंद्र देशमुख, शेख नासेर, शहर जिल्हाध्यक्ष अमोल जाधव, गणेश घाडगे, नगरसेवक गुलमीर खान, नगरसेवक सुनील देशमुख, इम्रान हुसेनी, सुहास पंडित, ज्ञानेश्वर वाघमारे, शेषराव देंडगे, प्रसाद डुकरे, बालासाहेब सामाले, शेख मुजमील, अरुण गव्हाणे, करण कांबळे, दीपक पवार, अशोक पवार, विष्णू गायकवाड, .निखिल मांडे, मारोती नंद, विनोद कांबळे, बाबासाहेब खरात, दीक्षा शेळके, अलका भालेराव, सोनाली भालेराव, आम्रपाली शिंदे, मंगल गरुड, शोभा सोनकांबळे, विजयमाला दहे, पद्मावती शिसोदे, जान्हवी दहे, नाझिमा अन्सारी, मोबिन खुरेशी, युसुफ खान आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, शेतकरी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.