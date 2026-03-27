Parbhani News: परभणीत शेंगदाणा आणि सोयाबीन तेलाची दरवाढ; सामान्य ग्राहकांना नफेखोर किरकोळ व्यापाऱ्यांचा फटका

परभणी: पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढलेल्या नाहीत, वाहतूक खर्च पूर्वीइतकाच आहे, तरी शेंगदाणा तेल अचानक १५ ते २० रूपयांनी महागले आणि सोयाबीन मुबलक असूनही तेलातील दराने उसळी घेतली. ज्वारी तर आठवडाभरात किलोमागे १० रूपयांनी महागली! खोबरेल तेल, तांदूळ, पोहे, भगरीसह बहुतांश किराणा मालाची दरवाढ झालेली आहे. आम्ही दरवाढ किंवा साठा केला नसल्याचे ठोक व्यापारी आणि व्यापारी महासंघाचे म्हणणे आहे. पण ग्राहकांना तर जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत. पॅकिंगच्या प्लॅस्टिकमधील दरवाढीचे कारण तर कुणालाही पटण्यासारखे नाही. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांनीच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नफेखोरी सुरू केल्याचा आरोप संतप्त गृहिणींमधून केला जात आहे. एकीकडे गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलसाठी मध्यरात्री रांगा लावण्याची वेळ नागरिकांवर आली असताना आता जीवनावश्यक वस्तूही महागल्याने सर्वसामान्य जनता दुहेरी कोंडीत सापडली आहे..व्यापाऱ्यांच्या मते, ही दरवाढ केवळ स्थानिक कारणांमुळे नसून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घटकांचा एकत्रित परिणाम आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या कमतरतेमुळे वाहतूक खर्च वाढला असून, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम अन्नधान्यांच्या किमतीवर होत असल्याचे ते सांगतात. राज्यात सोयाबीन, सूर्यफूल, मका आणि पाम तेलाच्या आयातीत घट झाल्याने खाद्यतेलांचा पुरवठा कमी झाला आहे. मागणी कायम असल्याने दरांत १० ते १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परभणी बाजारपेठेतील खाद्यतेलाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर लातूरवर अवलंबून आहे. तेथील दरवाढीचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारावर होत आहे..Parbhani News: सोनपेठमध्ये बारदान्याअभावी हरभरा खरेदी ठप्प;नाफेडच्या केंद्रावर शेकडो वाहनांच्या लागल्या लांबच लांब रांगा.सध्या सोयाबीन तेल ५ रुपयांनी, तर सूर्यफूल तेल २० रुपयांनी महागले आहे. शेंगदाणा तेल व पाम तेलाच्या दरांवरही याचा परिणाम झाला आहे. दरम्यान, पॅकिंग तेलाच्या दरात ५ लिटरमागे सुमारे ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. करडई तेलाच्या मागणीत घट झाल्याने दर १५ रुपयांनी कमी झाले. तेलासोबतच तूरडाळ, साबुदाण्याच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. तूरडाळ सध्या १३० रुपये किलो दराने विकली जात असून, त्यात १० रुपयांची वाढ झाली आहे. साबुदाणा ६५ रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. त्यातही १० रुपयांची वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, नवीन गव्हाची आवक वाढल्याने गव्हाचे दर काहीसे कमी झाले आहेत. सध्या गहू ३ हजार ते ३ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटलदरम्यान विकला जात आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर टाकल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, काही ठिकाणी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दरवाढ केली जात असल्याचीही चर्चा आहे..Premium|Five State Assembly Elections 2026 : तमिळनाडू ते पश्चिम बंगाल; विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार.पुरवठा विभाग कुंभकर्णी झोपेत अन् कलेक्टरसाहेब बैठकांमध्ये!राज्यात ‘एस्मा’ लागू आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक बाबींना प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. पण किरकोळ विक्रेत्यांनी किराणा मालाचे दर मनमानी पद्धतीने वाढविल्याची साधी भणकही जिल्हा प्रशासनाला नाही. पुरवठा विभाग तर कुंभकर्णी झोपेत आहे आणि जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी बैठकांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य, गोरगरीब, हातावर पोट असणाऱ्यांच्या ताटातला घास हिरावून घेणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांवर कुणाचाही अंकुश राहिलेला नाही..किरकोळ व्यापाऱ्यांनी नफेखोरीसाठी एकदा दरवाढ केली की ती कायमची म्हणून समजा!दरवेळी आपत्कालीन परिस्थिती आली की, नफेखोर, साठेबाज दरवाढ करतात. नंतर ती कमी होतच नाही. नावाला काही पैसे कमी केले जातात. कोरोनाच्या काळात हा कटू अनुभव जनतेला आलेला आहे. राज्यात ‘एस्मा’ लागू असल्याचे सांगितले जाते. मग खाद्यतेलासह किराणा मालाचे अचानक वाढलेले दर पुरवठा विभागाला, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिसत नाहीत का? दिसत असतील तर नफेखोरांवर कारवाई का होत नाही? पथके केवळ 'सेटलमेंट' करण्यासाठीच स्थापन केलेली आहेत का? असे प्रश्न संतप्त नागरिक विचारत आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत जनता त्रस्त असतानाही नफेखोरी करीत असाल, तर तो सामाजिक गुन्हा आहे, अशा संतप्त भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे..साठेबाजांना शोधून कठोर कारवाई करापरभणी जिल्ह्यात वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये साठेबाजी होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दरवाढ केली जात असल्यास, त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने बाजारातील साठ्यांची नियमित तपासणी करून अनियमितता शोधणे आवश्यक आहे.आरोपावर व्यापाऱ्यांकडून मौनपेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या कमतरतेमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी अधिक खर्च येत असल्याने व्यापाऱ्यांनी हा वाढीव खर्च थेट ग्राहकांवर टाकला आहे. त्यामुळे केवळ खाद्यतेलच नव्हे, तर इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. दरवाढीमुळे साठेबाजी होत असल्याची शंका निर्माण झाली आहे. मात्र, व्यापारी यावर मौन बाळगून आहेत.."आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा परिणाम दरवाढीवर झालेला आहे. सूर्यफुल, सोयातेल, पामतेलाच्या दरात वाढ झाली आहे. हे तिन्ही तेल आपल्याला दुसऱ्या देशातून मागवावे लागतात. महाराष्ट्रात सर्वाधिक सोयाबीन, सूर्यफूल व पामतेलाची मागणी असते."- अफजल पाडेला, अध्यक्ष, किराणा व्यापारी असोसिएशन"खाद्यतेलाचे भाव वाढले हे खरे असले तरी परिस्थितच तशी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी जर अजून वाढल्या तर ही परिस्थिती अजून बिकट होऊ शकते. युद्धाचा थेट परिणाम जरी नसला तरी काही अंशी या घटनादेखील दरवाढीला कारणीभूत ठरत आहेत."- अशोक जैन, सचिव, किराणा व्यापारी असोसिएशन 