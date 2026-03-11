मराठवाडा

Darpan Award for Padma Shri Dr. Smita Kolhe: मेळघाटातील सेवाकार्यासाठी पद्मश्री डॉ. स्मिता कोल्हे यांना परभणीत दर्पण पुरस्कार

Recognition for Lifelong Work: मेळघाटातील आदिवासी समाजासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामविकास क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या डॉ. स्मिता कोल्हे यांना परभणीत दर्पण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी: मेळघाट परिसरातील आदिवासींच्या शिक्षण, आरोग्य तसेच ग्रामविकासाच्या संदर्भात ज्यांनी संपूर्ण जीवनभर समर्पित कार्य करून परिवर्तन घडविले अशा पद्मश्री डॉ. स्मिता कोल्हे यांना यावर्षीचा (कै.) सौ. कमलताई जामकर दर्पण पुरस्कार सोमवारी (ता. नऊ) मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रदान करण्यात आला. सदरील पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आमदार रूपाली चाकणकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

