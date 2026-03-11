Darpan Award for Padma Shri Dr. Smita Kolhe: मेळघाटातील सेवाकार्यासाठी पद्मश्री डॉ. स्मिता कोल्हे यांना परभणीत दर्पण पुरस्कार

परभणी: मेळघाट परिसरातील आदिवासींच्या शिक्षण, आरोग्य तसेच ग्रामविकासाच्या संदर्भात ज्यांनी संपूर्ण जीवनभर समर्पित कार्य करून परिवर्तन घडविले अशा पद्मश्री डॉ. स्मिता कोल्हे यांना यावर्षीचा (कै.) सौ. कमलताई जामकर दर्पण पुरस्कार सोमवारी (ता. नऊ) मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रदान करण्यात आला. सदरील पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आमदार रूपाली चाकणकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला..Pune News: विवाहित दिव्यांग महिलांच्या हक्कासाठी अविरत लढा; कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा मुद्दा भाग्यश्री मोरे यांच्याकडून धसास!.यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष हेमंतराव जामकर, प्रमुख उपस्थितीत पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे, आमदार डॉ. राहुल पाटील, आमदार राजू नवघरे, आमदार राजेश विटेकर, माजी जि.प. उपाध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब जामकर, मनपा गटनेते विजय जामकर, संचालक मंगेशराव सुभेदार, माजी सभापती भावना नखाते, निवड समितीचे सचिव अनिल मोरे, प्रा. किशन चोपडे, प्राचार्य डॉ. बाळासाहेब जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य संग्राम जामकर, अजिंक्य जामकर तसेच आयोजक प्राचार्य डॉ. रामचंद्र भिसे यांची उपस्थिती होती..Women Policy : अर्थसंकल्पात एकल महिलांच्या प्रश्नांना फुटली वाचा; 'सकाळ'च्या मालिकेची सरकारकडून दखल.सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह, शॉल तसेच रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. सत्काराला उत्तर देताना डॉ. स्मिता कोल्हे म्हणाल्या, आदिवासी भागात राहणाऱ्या लोकांची योग्यता नाही असे नाही, तर त्यांना संधी नसल्याने त्यांच्या विकासाचा अनुशेष राहिला आहे. शिक्षण कमी असले तरीही आजही आदिवासी समाजात मुलीच्या जन्माचा उत्सव साजरा केला जातो..स्त्रीभ्रूण हत्या, विनयभंग होत नाहीत. त्यांच्याकडे आई-वडिलांचा सांभाळ चांगल्या पद्धतीने केला जातो, एकही वयोवृद्ध वृद्धाश्रमात जात नाही, अशा अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. परंतु दुःख या गोष्टीचे आहे, की आजपर्यंत त्यांच्यापर्यंत विकासाची गंगा पोचली नाही. आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास तिथपर्यंत गेले नाही. आदिवासींचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर शासकीय प्रयत्नांसोबत सर्व समाज स्तरांतून प्रयत्न व्हायला हवेत, असे सांगत त्यांनी मेळघाटातील सेवाकार्यातील स्वानुभव उपस्थितांना सांगितले..आदिवासी भागात सेवा, अमृताचे झाडकोल्हे दांपत्याने आदिवासी भागात सेवा देऊन अमृताचे झाड लावले. त्यांची ही सेवा समाजासाठी आदर्शवादी आहे. स्मिताताईंचा जीवन प्रवास सकारात्मक दृष्टीने घेऊन हा वारसा आजच्या युवा पिढीने पुढे चालवावा, असे रूपाली चाकणकर म्हणाल्या. प्रास्ताविक प्राचार्य डॉ. रामचंद्र भिसे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. अरुण पडघन यांनी केले. मानपत्र वाचन डॉ. जयंत बोबडे यांनी केले. आभार संग्राम जामकर यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.