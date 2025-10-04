Gram Panchayat Websites: एका दिवसात ७०५ ग्रामपंचायतींच्या वेबसाइट्स तयार; परभणी जिल्हा ठरला राज्यात आदर्श

परभणी : जिल्ह्याने ग्रामपंचायतींच्या डिजिटल युगात दमदार प्रवेश करत, संपूर्ण राज्यासाठी एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ७०५ ग्रामपंचायतींच्या वेबसाइट्स केवळ एका दिवशी, तीन तासांत तयार केल्या. हा एक विक्रमी आणि ऐतिहासिक क्षण ठरला. परभणीने ग्रामीण प्रशासनाला डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठी झेप दिली..ही संपूर्ण मोहीम २४ सप्टेंबर रोजी पार पडली. इतर जिल्ह्यांत केवळ काही तालुक्यांमध्येच अशी कामगिरी शक्य झाली असताना परभणी जिल्ह्यात संपूर्ण ग्रामपंचायतींचे एकाच दिवशी डिजिटायझेशन करणे हे एक मोठे यश मानले जात आहे. या उपक्रमाची संकल्पना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आली..उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश चव्हाण यांच्याकडे एका नामांकित आयटी कंपनीकडून मोफत वेबसाइट तयार करून देण्याचा प्रस्ताव आला होता. या संधीचे सोने करताना त्यांनी तांत्रिक पथक, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांत उत्कृष्ट समन्वय साधला.या आयटी कंपनीने ही प्रक्रिया ऑनलाइन केली होती..त्यामुळे एका ठोस नियोजनाची आवश्यकता होती. जिल्ह्यातील जवळपास ५०० ग्रामसेवकांना एकाच वेळी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित करून त्यांना वेबसाइट तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. अभिनव आयटी सोल्युशन्सचे मुरलीधर भुतडा यांनी विकसित केलेल्या निडली अॅपच्या माध्यमातून वेबसाइट तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यात आली. या अॅपचा वापर करून ग्रामसेवकांनी दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आपल्या ग्रामपंचायतीची वेबसाइट काहीच मिनिटांत तयार केली. यामध्ये ग्रामपंचायतची प्राथमिक माहिती, महत्त्वाचे संपर्क, योजनांची माहिती, फोटो गॅलरी आदी बाबींचा समावेश करण्यात आला. यामुळे ग्रामसेवकांना वेबसाइट तयार करताना तांत्रिक अडचणी आल्या नाही..१५ ते २० हजार रुपयांची बचतसामान्यतः ग्रामपंचायतींच्या वेबसाइट तयार करण्यासाठी १५ ते २० हजार रुपये खर्च अपेक्षित असतो, परंतु या उपक्रमामुळे एकूण ७०५ ग्रामपंचायतींसाठी कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली. धाराशिव, पुणे, लातूर, जळगाव आणि बुलडाणा जिल्ह्यांमध्येही संबंधित आयटी कंपनीने असा उपक्रम सुरू केला आहे. मात्र, या जिल्ह्यांमध्ये फक्त काही तालुक्यांमध्येच वेबसाइट्स तयार होऊ शकल्या, तर परभणी हा राज्यातील एकमेव जिल्हा आहे, जेथे संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे डिजिटायझेशन एका दिवसात पूर्ण झाले..Digital Panchayat: २७४ ग्रामपंचायतींचा डिजिटलकडे प्रवास; जिल्हा परिषदेचा उपक्रम, एकाच दिवशी ग्रामपंचायतींनी बनवली वेबसाईट.या उपक्रमामुळे एकाच दिवशी संपूर्ण जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतींचे डिजिटायझेशन शक्य झाले. यामुळे फक्त आर्थिक बचतच झाली नाही, तर ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शक आणि आधुनिक होण्यासही मदत झाली आहे. समृद्ध पंचायत अभियानात याचा निश्चितच मोठा फायदा होईल.- अंकुश चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.