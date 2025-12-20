मराठवाडा

Parbhani News: शेती गमावण्याचा धक्का! दारू पाजून फसवणूक केल्याच्या तणावातून शेतकऱ्याने संपवले जीवन

Parbhani Crime: दारू पाजून फसवणूक करत शेती हडप केल्याच्या मानसिक तणावातून एका तरुण शेतकऱ्याने जीवन संपवल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी ताडकळस पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ताडकळस, (ता.पूर्णा, जि. परभणी) : दारू पाजून फसवणूक करत शेती हडप केल्याच्या मानसिक तणावातून एका तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी ताडकळस पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

