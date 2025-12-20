Parbhani News: शेती गमावण्याचा धक्का! दारू पाजून फसवणूक केल्याच्या तणावातून शेतकऱ्याने संपवले जीवन

ताडकळस, (ता.पूर्णा, जि. परभणी) : दारू पाजून फसवणूक करत शेती हडप केल्याच्या मानसिक तणावातून एका तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी ताडकळस पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..मारोती किशनराव दळवी (वय ३७) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. याप्रकरणी आशा मारोती दळवी (वय ३४, रा. ताडकळस) यांनी दिलेल्या माहितीवरून गुरुवारी (ता.१८) सकाळी ८ च्या सुमारास ताडकळसपासून एक किलोमीटर अंतरावरील फिर्यादीच्या घरी हा प्रकार घडला..आरोपी चंद्रकांत भीमराव सोनटक्के, ज्ञानेश्वर किशनराव अंबोरे, अंगद भीमराव सोनटक्के (सर्व रा. ताडकळस) यांनी संगनमत करून फिर्यादीचे पती मारोती किशनराव दळवी (वय ३७) यांच्या नावावरील शेती हडप करण्याच्या उद्देशाने त्यांना सतत अतिप्रमाणात दारू पाजून शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप केला..Youth Couple End Of Life : प्रियकराचा मेसेज "धरणावर भेटायला ये", 'ती'ही तातडीने भेटायला गेली अन् दोघांनीही धरणात घेतली उडी; हरवलेल्या मोबाईलमध्ये नेमकं काय?.आरोपींनी दारूच्या नशेत मारोती दळवी यांच्या नावावरील शेती विनामोबदला खरेदीखत करून घेतल्याने मारोती दळवी यांना तीव्र मानसिक त्रास झाला. या तणावातूनच त्यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार आशा दळवी यांनी दिली. त्यामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी वरील आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक तावडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.