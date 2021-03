परभणी : सेलूत कोरोना काळात नागरिकांचा मुक्त संचार

सेलू ( जिल्हा परभणी ) : जगात पसरलेल्या 'कोरोना' विषाणूचा संसर्ग मागील एक वर्षांपासून थैमान घालत असून आता त्याचे नवनवीन स्ट्रेन निर्माण होऊन मानवजातीसमोर दरदिवशी नवे आव्हान उभे करत आहे. या संक्रमणाचा परिणाम गल्ली ते दिल्ली दरदिवशी जाणवत असून नागरिकांचे जीवनमान पुरते बदलून टाकत आर्थिक गणिते बिघडवलेली आहेत. मराठवाड्याचं पुणं समजल्या जाणार्‍या सेलू तालुक्यात कोरोना संक्रमण मोठ्या प्रमाणात वाढला असून नागरिकांचा बेजबाबदारपणा आता त्यांच्याच अंगलट येत आहे. याचाच प्रत्यय सेलू तालुक्यात सद्य: स्थितीत येतांना दिसत आहे. सुरवातीच्या काळात 'कोरोना' संसर्गाचा मुकाबला कसा करावा हे माहीत नसतांना प्रशासनाने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी टाळेबंदीचा निर्णय घेवून नागरिकांनी घराबाहेर न पडण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रशासनासह नागरिकांना वेळ मिळाला. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कोणतेही औषध नसतांना यावर पर्याय म्हणून तोंडावर मास्क, स्वच्छ हात आणि शारीरिक अंतर या त्रिसूत्रीचा निकष जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर करुन नागरिकांनी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले होते. हेही वाचा - परभणी : जेष्ठांच्या आरोग्याची केलेली सेवा ईश्वर सेवेप्रमाणे- शिवानंद टाकसाळे नागरिकांची आर्थिक गणित बिघडत असल्यामुळे शासनाने हळू हळू निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात केली. तसे नागरिकांची कोरोना विषयीची भीती कमी होत गेली. ती आज एवढी कमी झाली की आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत असतांना सुद्धा नागरिकांना मास्क घालणे सुद्धा जिकरीचे होऊन बसले आहे. दरदिवशी स्थानिक प्रशासनाला काही वेळ रस्त्यावर फिरुन तोंडावर मास्क घालण्यासाठी दंड आकारावा लागत आहे. जेंव्हा कुटुंबातील व्यक्तीला त्रास होतो तेंव्हाच कोरोनाची आठवण नागरिकांना होऊन नियमांविषयी सजग राहण्याचा सल्ला इतरांना देण्याचं शहाणपण येत आहे. शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव एवढा वाढला आहे की, प्रत्येक गल्लीत कमी जास्त प्रमाणात रुग्ण आढळत असून काही स्वतः च्या घरी तर काही कोरोना सेंटर मध्ये दाखल होत आहेत. अनेकजण कोरोनाची लक्षणे नसल्यामुळे तपासणी न करता कुटुंबातील व्यक्तींना बाधित करून गावभर हिंडताना आढळत आहेत. प्रशासनाने लॉकडाऊन करु नये अशी आरोळी शहरातील नागरिक ठोकतांना दिसतात मात्र प्रशासनाने घालून दिलेले नियम धाब्यावर बसवून संक्रमण वाढीस खतपाणी घालत आहेत. सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित असलेल्या शहरातील नागरिकांकडून परिस्थितीचे गांभीर्य विसरल्याचे जाणवत आहे. तोंडावर मास्क, शारीरिक अंतर याचा विसर नागरिकांना पडलेला आढळून येत असून यामुळेच शहरात कोरोना संक्रमणाची स्थिती बिकट आवस्थेकडे जातांना दिसत आहे. मात्र नागरिकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे जिल्हाभरात टाळेबंदीच्या निर्णयापर्यंत प्रशासन पोहोचले असून सात दिवसाची संचारबंदी जाहीर केलेली आहे. अनेक नागरिकांकडून या संचारबंदीचा विरोध होत आहे. नागरिकांचा मुक्त वावर आणि रुग्णांची वाढलेली संख्या लक्षात घेता संचारबंदी व्यतिरिक्त प्रशासकीय पातळीवर पर्याय उरलेला नाही. या संचारबंदीमुळे मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत असून कोणाला मागता येईना आणि कोणी आणून सुद्धा देईना अशा प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांतुन उमटत आहेत. जिल्ह्यात लावलेली संचारबंदी जर नागरिकांनी स्वतःहून अंमलात नाही आणली आणि नियमांचे पालन नाही केले तर येणाऱ्या काळात नाईलाजाने प्रशासनाला आणखी काही काळ लॉकडाऊन करावेच लागणार आहे. याला कारणीभूत नियम न पाळणारे नागरिकच असतील हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

- अभिजित राजुरकर, अध्यक्ष, मोरया प्रतिष्ठाण, सेलू जि. परभणी. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Parbhani: Free movement of citizens during the Corona period in Selu