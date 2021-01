परभणी : पेडगावमधून गावठी कट्टा व दोन जीवंत काडतुस जप्त

परभणी : पेडगाव (ता.परभणी) येथून एकास गावठी पिस्टलसह पोलिसांच्या विशेष पथकाने शुक्रवारी (ता.22) ताब्यात घेतले. परभणी जिल्ह्यात दिवसेदिवस गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. गेल्या दोन दिवसात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत तब्बल 48 मोटार सायकल जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच दोन विनापरवाना पिस्टलही जप्त करण्यात आले आहेत. यावरून जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा आलेख वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर अंकुश मिळविण्यासाठी पोलिसांना प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे सर्वसामान्य नागरीकांमधून बोलले जात आहे. गुरुवारी (ता.21) रात्रीच शहरातून एक देशी बनावटीचे पिस्टल स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जप्त केले होते. त्या पाठोपाठ दुसऱ्याच दिवशी शुक्रवारी (ता. 22) पुन्हा एक गावठी कट्टा जीवंत काडतुसासह सापडल्याने मोठी चिंता व्यक्त होत आहे. हेही वाचा - धर्माबाद तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे यांची वाळू माफियांविरुद्ध कारवाई विशेष पथकाचे फौजदार चंद्रकांत पवार, फौजदार विश्वास खोले यांना परभणी तालुक्यातील पेड़गाव येथे एक व्यक्ती बेकायदेशीररित्या बंदूक जवळ बाळगत आहे, अशी माहिती मिळाली होती. त्यावरून फौजदार श्री. खोले व फौजदार श्री, पवार यांनी परिवीक्षाधीन उपअधीक्षक बापूराव दडस यांच्यासह कर्मचारी सुग्रीव केंद्रे, निलेश भुजबळ, राहुल चिंचाने, यशवंत वाघमारे, शंकर गायकवाड़, श्री फारूकी, अजहर पटेल, विष्णु भिसे, दीपक मुदीराज, अरुण कांबळे यांच्या पथकाने शुक्रवारी रात्री अकराच्या सुमारास पेड़गावात छापा टाकत जावेद खान यास ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून एक गावठी कट्टा व दोन जीवंत काडतुस जप्त केले. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. अधिक तपास फौजदार भगवान जाधव हे करत आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

