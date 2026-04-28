Parbhani News: परभणी शहराचा पारा ४४ अंशांवर, मुख्य रस्ते ओस; वाढत्या तापमानात आरोग्याची काळजी घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

परभणी: गेल्या दोन दिवसांपासून तापमानात मोठी वाढ झाली असून सकाळी ८ पासूनच उन्हाच्या झळा असह्य होत आहेत. रविवार व सोमवार असे सलग दोन दिवस पारा ४४ अंशापर्यंत पोचला होता. तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, सध्या कडक उन्हामुळे नागरिक कमालीचे त्रस्त असून सन बर्न, हीट क्रॅम्प्स (स्नायूंना गोळे येणे), हीट एक्झॉर्शन (प्रचंड थकवा), हीट स्ट्रोक (उष्माघात) यांसारख्या उष्णता विकारांचा धोका वाढला आहे. .उन्हात कष्टाची कामे करणारे मजूर, वृद्ध, लहान मुले, गरोदर महिला, स्थूल व्यक्ती, पुरेशी झोप न झालेले लोक, मधुमेही, हृदयविकार आणि व्यसन असणाऱ्या व्यक्तींना उष्माघाताचा अधिक धोका असतो. याशिवाय घट्ट कपडे घालणारे नागरिक आणि कारखान्यात बॉयलरजवळ काम करणाऱ्या कामगारांनीही उष्णतेच्या लाटेत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे..उष्णतेमुळे होणाऱ्या त्रासाची लक्षणे सौम्य किंवा गंभीर स्वरूपाची असू शकतात. सौम्य त्रासात थकवा, ताप, शरीरावर पुरळ येणे, चक्कर येणे आणि हाता-पायांना गोळे येणे अशी लक्षणे दिसतात. मात्र, गंभीर स्थितीत त्वचा गरम व कोरडी पडणे, तीव्र डोकेदुखी, रक्तदाब वाढणे, नाडीचे ठोके वेगात पडणे, मानसिक अस्वस्थता, बेशुद्धावस्था येऊन मृत्यू ओढवण्याची भीती असते. त्यामुळे काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.."जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत उष्माघात कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी कूलर, काही ठिकाणी एसीची व्यवस्था केली आहे. ओआरएसचीदेखील सुविधा देण्यात आली आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून रुग्णांची तातडीने तपासणी केली जाते. सध्या नागरिकांनी उन्हात बाहेर पडू नये. आवश्यक असेल तर डोक्याला कापड बांधूनच बाहेर पडावे. कष्टाची कामे सकाळी व संध्याकाळीच करावीत."-डॉ. नागेश लखमावार,जिल्हा शल्यचिकित्सक, परभणी..उष्माघात कक्ष स्थापनहवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार तापमानाचा पारा वाढत आहे. आगामी काळात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता असून या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सज्ज केली आहे. तापमानातील वाढ लक्षात घेता सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शासकीय दवाखान्यांमध्ये स्वतंत्र ''उष्माघात कक्ष'' स्थापन करण्यात आले आहेत. या कक्षांमध्ये रुग्णांसाठी आरक्षित खाटा, मुबलक औषधसाठा, पंखे, कूलर, पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..उन्हात टाळा कष्टाची कामेकडक उन्हात कष्टाची कामे, दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणे, मद्यपान, चहा-कॉफी व शीतपेयांचे अतिप्राशन टाळावे. लहान मुलांना बंद वाहनात ठेवू नये आणि चरबीयुक्त व शिळे अन्न खाणे टाळावे. उष्माघाताचा त्रास झाल्यास रुग्णाला त्वरित वातानुकूलित किंवा हवेशीर खोलीत हलवून त्याचे शारीरिक तापमान कमी करण्यासाठी थंड पाण्याने अंघोळ घालावी किंवा कपाळावर थंड पाण्याच्या पट्ट्या ठेवाव्यात. प्रकृती बिघडल्यास तत्काळ जवळच्या आरोग्य केंद्रात उपचार घ्यावेत. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा सज्ज करण्यातआली आहे.