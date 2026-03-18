Parbhani News: परभणी लोकअदालत, हिंगोली प्रकरणे निकाली, 35 कोटी वसुली

परभणी: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी यांच्या वतीने १४ मार्च रोजी परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यात एकूण १२ हजार ६७५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. ३५ कोटी ५१ लाख ४२ हजार ६०५ रुपयांची वसुली करण्यात आली..लोकअदालतीत न्यायालयातील प्रलंबित तडजोडपात्र ८०१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, त्यातून २३ कोटी ७९ लाख ६३ हजार ९२१ रुपयांची वसुली झाली. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५६ व २५८ तसेच भारतीय न्याय संहिता कलम २७९ व २८१ अंतर्गत विशेष मोहिमेत ८५६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. याशिवाय दाखलपूर्व ११ हजार १८ प्रकरणांचा निपटारा करून ११ कोटी ७१ लाख ७८ हजार ६८४ रुपयांची वसुली करण्यात आली. बँकांच्या वसुली संदर्भातील वादपूर्व प्रकरणांचाही निपटारा करण्यात आला..लोक अदालतीत ३,९१८ प्रकरणात तडजोड.ही लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी परभणीच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा उज्ज्वला नंदेश्वर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव भूषण काळे यांनी आ.यांना मिळाला दिलासा राष्ट्रीय लोकअदालतीत तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, भारतीय चलनक्षम दस्तऐवज अधिनियम १८८१ अंतर्गत प्रकरणे, बँक वसूली प्रकरणे, मोटार अपघात दावे, कौटुंबिक वाद, कामगार विषयक प्रकरणे, भू-संपादन प्रकरणे, वीज (चोरी वगळून) व पाणी आकार प्रकरणे, वेतन व भत्ते संदर्भातील सेवा प्रकरणे, महसूल प्रकरणे तसेच विविध दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे यांचा समावेश करण्यात आला होता.