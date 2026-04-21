मराठवाडा

Parbhani News: ममता कॉलनीत बसवलेले नवीन रोहित्र जळून खाक; स्फोटांमुळे भीतीचे वातावरण

Citizens Demand High-Capacity Transformer Installation: परभणीतील ममता कॉलनीमध्ये बसवलेल्या नवीन रोहित्रात स्फोट होऊन आग लागली. नागरिकांनी महावितरणकडे उच्च क्षमतेचे रोहित्र बसवण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी: शहरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची सर्वात जुनी वसाहत असलेल्या ममता कॉलनीसह परिसरातील नागरिकांनी शनिवारी रात्री २४ तास अंधारात, घामाच्या धारांमध्ये काढल्यानंतर रविवारी (ता. १९) दुपारी बसविलेल्या रोहित्रात रात्री आठच्या सुरामास स्फोट होऊन आग लागली.

