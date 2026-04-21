Parbhani News: ममता कॉलनीत बसवलेले नवीन रोहित्र जळून खाक; स्फोटांमुळे भीतीचे वातावरण

परभणी: शहरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची सर्वात जुनी वसाहत असलेल्या ममता कॉलनीसह परिसरातील नागरिकांनी शनिवारी रात्री २४ तास अंधारात, घामाच्या धारांमध्ये काढल्यानंतर रविवारी (ता. १९) दुपारी बसविलेल्या रोहित्रात रात्री आठच्या सुरामास स्फोट होऊन आग लागली. .त्यात नवीन रोहित्र खाक झाले. नागरिकांचे नशीब मोठे म्हणून महावितरणने फिरते रोहित्र बसवून खंडित झालेला वीजपुरवठा सुरू केल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला..ममता कॉलनी व परिसरात काही वर्षांपासून विजेची समस्या कायम आहे. काही भागांतील सिंगल फेज, तेथे बसविण्यात आलेल्या रोहित्रांची क्षमता कमी असल्यामुळे त्यामध्ये वारंवार होणारा बिघाड, लोंबकळणाऱ्या तारा, झाडांच्या फांद्यांमध्ये अडकलेल्या तारा, विजेचा बदलणारा कमी-अधिक भार, अनेक ठिकाणी वाकून धोकादायक झालेल्या पोलमुळे नागरिकांना विजेच्या वेगवेगळ्या समस्यांना नेहमीच तोंड द्यावे लागत आहे..रात्र-दिवस उकाड्यातचशहराचे तापमान ४२ अंशांवर पोचले आहे. कूलर, एसीवरही या तापमानाचा परिणाम होत आहे. पंखे तर प्रचंड गरम हवा फेकत आहेत. या परिस्थितीत ममता कॉलनी येथील भारतीय बालविद्यामंदिर जवळ असलेल्या एका रोहित्रात बिघाड झाला. त्यामुळे नागरिकांना शनिवारची (ता. १८) रात्र जागून काढवी लागली, तर रविवार (ता. १९) चा दिवस उकाड्यातच काढवा लागला..भार जास्त,क्षमता कमीया परिसरात विजेचा भार अधिक असून, रोहित्रांची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी १०० ऐवजी २०० किलोवॉट क्षमतेचे रोहित्र बसविण्यासाठी महावितरणला निवेदन दिले. तत्काळ रोहित्र न बसविल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारादेखील नागरिकांनी दिला आहे.