परभणी महापालिकेने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

परभणी : महापालिकेने मालमत्ताकर, पाणीकराचा भरणा करण्याची मुदत ३१ मे पर्यंत वाढवली असून त्यामुळे करभरणा करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर महापालिकेने नव्या पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी देण्यास सुरुवात केली असून त्यामुळे पंधरा ते वीस दिवसावर मिळणारे पाणी आठ ते दहा दिवसात मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासन व महापालिका यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत काही सदस्यांनी ‘कोरोना’ प्रतिबंधक उपाय योजना राबवताना नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींची दखल घेऊन मालमत्ता कराचा भरणा करण्याची तारीख वाढवावी, अशी मागणी केली होती. तसेच जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी नव्या योजनेतून जुन्यातील कुटुंबांना पाणी द्यावे, अशी सूचनादेखील केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे आयुक्त रमेश पवार यांनी सोमवारी (ता.३०) याबद्दलचे निर्देश दिले आहेत. आता ३१ मे पर्यंत कराचा भरणा करणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता कराच्या विलंब शास्तीत ५० टक्के तर पाणी करायच्या विलंब शास्तीत १०० टक्के सूट मिळणार आहे. यापूर्वी ३१ मार्च ही तारीख प्रशासनाने दिली होती. पण, त्यामध्ये आता दोन महिन्यांची वाढ झाल्यामुळे धडपड करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हेही वाचा - ‘बळिराजा’ने दिली गरजूंसाठी साखर जुने जलकुंभ भरण्यास सुरवात

महापालिकेची नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू झालेली आहे. शहरातील जलकुंभ व वितरण व्यवस्था यांच्या चाचण्यादेखील झालेले आहेत. परंतु, त्यावर नळजोडण्या होत नसल्यामुळे नागरिकांना पाणी देता येत नाही. परंतु जुन्या वितरण व्यवस्थेवर पाणी देताना प्रशासनाची नाकीनऊ येत आहे. विविध कारणांनी पाणी देण्यास पंधरा ते वीस दिवसांचा विलंब होत आहे. त्यामुळे किमान नवीन पाणीपुरवठा योजना, वितरण व्यवस्था कार्यान्वित करून जुन्या जलकुंभांना पाणीपुरवठा केल्यास १५ से २० दिवसानंतर मिळणारे पाणी आठ ते दहा दिवसात येऊ शकते, अशी अनेकांची धारणा झाली होती. जिल्हा प्रशासनानेदेखील त्याची दखल घेतली होती व असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने शहरातील जुने जलकुंभ नव्या जलशुद्धीकरण केंद्रातून भरण्यास सुरुवात केली असून पाणीवाटप देखील सुरू झाले आहे.



Web Title: Parbhani Municipal Corporation has taken this important decision,parbhani news