Parbhani Election: इच्छुकांसह सर्वांनाच आता ११ नोव्हेंबरची प्रतीक्षा; मनपा निवडणूक आरक्षणाचे चित्र सोडतीनंतर होणार स्पष्ट

परभणी : मनपाच्या आगामी निवडणुकीसाठी कोणत्या प्रभागात कुठल्या संवर्गासाठी जागा आरक्षित होणार यासाठी ११ नोव्हेंबर रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. बहुतांश पक्ष, मातब्बर उमेदवार या आरक्षण सोडतीच्या प्रतीक्षेत असून त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने पटावरील सोंगट्या हलविण्यास सुरवात होणार आहे..मनपाच्या आगामी निवडणुकीसाठी कोणत्या प्रभागात कुठल्या संवर्गासाठी जागा आरक्षित होतात, याची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे..राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी प्रभागांच्या प्रारूप आरक्षण सोडतीचे वेळापत्रक सर्व महापालिकांना दिले आहे. त्यानुसार चार नोव्हेंबरपर्यंत महापालिकेला प्रारूप आरक्षणास मान्यता घेण्यासाठी आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर आठ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेला आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना प्रसिद्धीस द्यावी लागणार आहे, तर ११ नोव्हेंबर रोजी आरक्षण सोडत काढून सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे..१७ ते २४ नोव्हेंबरदरम्यान प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रसिद्धी द्यावी देऊन त्या मागवल्या जाणार आहेत. तर, २५ नोव्हेंबर ते एक डिसेंबर या कालावधीत आलेल्या हरकती व सूचनांवर महापालिकेचे आयुक्त त्यावर निर्णय घेतील. तर दोन डिसेंबर रोजी आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार आहे..आरक्षित जागांची संख्या कायम राहणार?आगामी महापालिका निवडणूक २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येवरच अबलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षित जागांची संख्या कमी-अधिक होण्याची शक्यता कमी आहे. महापालिकेची सदस्य संख्या ६५ असून शहरात १६ प्रभाग आहेत. २०१७ च्या निवडणूकीत अनुसूचित जाती संवर्गासाठी एकूण ९ जागा त्यापैकी पाच महिलांसाठी, अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी सर्वसाधारण एक जागा, इतर मागास प्रवर्गासाठी एकूण १८ जागा, तर त्यापैकी नऊ जागा महिलांसाठी तर खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण ३७ जागा, त्यापैकी महिलांसाठी १९ जागा राखीव होत्या. त्यावेळी महिलांसाठी एकूण ३३ तर सर्वसाधारण ३२ जागा होत्या. यावेळी आरक्षित जागांची संख्या कायम राहण्याची शक्यता आहे. परंतु, आरक्षण सोडतीत जागांची अदलाबदल होऊ शकते. ज्या जागा मागच्या निवडणुकीत विविध संवर्गांतील महिलांसाठी राखीव होत्या त्यामध्ये अदलाबदल होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Municipal Reservation : कोल्हापूर महापालिका आरक्षणाची लॉटरीची तारीख ठरली, खरी राजकीय धुळवड होणार सुरू.आरक्षण सोडतीवर मातब्बरांचे लक्षशहरात स्वतःचे राजकीय वलय, स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या महिलांची संख्या अतिशय कमी आहे. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी विविध राजकीय पक्षांतील पुरुष मंडळी, माजी नगरसेवकांच्या कुटुंबांतील महिलाच निवडणुकीच्या रिंगणात असतात. निवडून आल्यानंतरही त्या महिला सदस्या केवळ बैठकांनाच उपस्थिती लावतात. कधी आपल्या प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी देखील त्या बाहेर पडत नाहीत. बाकीचा कारभार पुरुष मंडळीच सांभाळतात. एवढेच काय, महिला जरी नगसेवक असल्या तरी पुरुष मंडळीच स्वतःला नगरसेवक म्हणून मिरवत असतात. बॅनर, पोस्टरवर देखील पुरुष मंडळीचीच नावे छापली जातात, अशी परिस्थिती आहे. याबाबत प्रशासनाकडून कधीही आक्षेत घेतल्या जात नाही, हे विशेष..