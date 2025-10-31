मराठवाडा

Parbhani Election: इच्छुकांसह सर्वांनाच आता ११ नोव्हेंबरची प्रतीक्षा; मनपा निवडणूक आरक्षणाचे चित्र सोडतीनंतर होणार स्पष्ट

Parbhani Municipal Election: परभणी मनपा निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीसाठी ११ नोव्हेंबर रोजी प्रतीक्षेचा क्षण येणार आहे. आरक्षणानंतरच उमेदवारांची खरी राजकीय चढाओढ सुरू होणार आहे.
Parbhani Election

Parbhani Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी : मनपाच्या आगामी निवडणुकीसाठी कोणत्या प्रभागात कुठल्या संवर्गासाठी जागा आरक्षित होणार यासाठी ११ नोव्हेंबर रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. बहुतांश पक्ष, मातब्बर उमेदवार या आरक्षण सोडतीच्या प्रतीक्षेत असून त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने पटावरील सोंगट्या हलविण्यास सुरवात होणार आहे.

Loading content, please wait...
Parbhani
election
Muncipal corporation
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com