Parbhani Accident: नांदेड नागपूर महामार्गावर भीषण अपघात; परभणी तालुक्यातील दोन मजुरांचा मृत्यू

Motorcycle Hit by Speeding Vehicle Near Bhanegaon: नांदेड-नागपूर महामार्गावर वाहनाच्या धडकेत परभणीतील दोन मजूर ठार; भानेगाव फाट्याजवळ रात्रीची घटना. हदगाव तालुक्यात कापूस वेचणीसाठी आलेल्या दोघांचा अपघातात मृत्यू; स्थानिकांनी दाखवले तत्परतेचे उदाहरण.
सकाळ वृत्तसेवा
बरडशेवाळा (जि.नांदेड) : वाहनाच्या धडकेत पालम (जि.परभणी) तालुक्यातील दोन जण ठार झाल्याची घटना नांदेड-नागपूर महामार्गावरील भानेगाव (ता.हदगाव) फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. सहा) रात्री घडली.

