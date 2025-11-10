Parbhani Accident: नांदेड नागपूर महामार्गावर भीषण अपघात; परभणी तालुक्यातील दोन मजुरांचा मृत्यू

बरडशेवाळा (जि.नांदेड) : वाहनाच्या धडकेत पालम (जि.परभणी) तालुक्यातील दोन जण ठार झाल्याची घटना नांदेड-नागपूर महामार्गावरील भानेगाव (ता.हदगाव) फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. सहा) रात्री घडली..गोविंद माधवराव धुळगंडे (वय ४०, रा. पेंडू खुर्द, ता. पालम, जि. परभणी) आणि श्याम वामनराव शिंदे (५४, रा. सेलू, ता. पालम, जि. परभणी) अशी मृतांची नावे आहेत..त्यांचे नातेवाईक राजकुमार मदने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे दोघे कापूस वेचणीसाठी हदगाव तालुक्यात मजुरांच्या शोधात दुचाकीने भानेगावकडे जात होते. .Biker Accident: खामगावमध्ये भीषण दुचाकी धडक, दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; तालुक्यात शोककळा.त्यावेळी वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने दोघे गंभीर जखमी झाले. हदगाव येथील राजेश तावडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना हदगाव उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.