Parbhani News: अवकाळीचा महापालिकेला दणका; दलदल, कचरा आला रस्त्यावर ; नालेसफाईचे पितळ पडले उघडे

परभणी: अवकाळी पावसाने शहराला चांगलेच झोडपले. नाले तुडुंब भरून वाहिले. काही वेळात पावसाचा जोर कमी झाला आणि महापालिकेचे अस्वच्छतेचे खरे रूप परभणीकरांसमोर आले. नाल्यातील दलदल, घाणी पाणी, कचरा रस्त्यावर साचला. दुर्गंधीचे लोण शहरभर पसरले. नागरिकांना रस्त्याने पायी चालणेही अवघड झाले.शहरात शनिवारी (ता.चार) पहाटे तीनच्या सुमारास जोरदार पाऊस झाला. गावठाण भागासह अन्य वसाहतींमध्ये रस्त्यावर पाण्याचे लोट वाहत होते. नाल्या तुडुंब भरून वाहिल्या. पावसाळासदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. गावठाण भागात तर अगोदरच पावसाचे असो की सांडपाणी असो निचऱ्याची समस्या कायम आहे. .त्यामुळे या अवकाळी पावसामुळे गावठाणातील रस्त्यावर प्रचंड प्रमाणात नाल्यातील घाणेरडे पाणी व गाळाचे थर जमा झाले होते. त्याच बरोबर नाल्यांमध्ये साठलेले बंदी असलेल्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू, ओल्या नारळाच्या करवंट्या, चपला, बुटांचा खच रस्त्यावर पसरला. सकाळी तर या रस्त्यावरून चालणे देखील शक्य होत नव्हते..सफाई दूरच, नाल्यातच कचरामहानगरपालिकेने शहराची स्वच्छता, अतिक्रमणांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. शहरातील घरगुती कचरा संकलन असो की बाजारपेठा, रस्त्यावरील कचरा उचलणे असो ही कामे नियमित होत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कचरा रस्त्यावर व रस्त्यांवरील कचरा नाल्यांमध्ये गेला. त्यामुळे गावठाणासह शहराच्या विविध भागांतील नाल्या बुजल्यात जमा आहेत. अधूनमधून सफाई कर्मचारी वरवरचा गाळ, पालापाचोळा काढतात. परंतु, पूर्ण नाल्या कधीच उपसल्या जात नसल्यामुळे आजचे दलदल व दुर्गंधीचे चित्र समोर आले आहे..नाल्यांवर अतिक्रमणशहराच्या गावठाण भागातील बाजारपेठेत अतिक्रमणांनी कळस गाठला आहे. दोन्ही बाजूंनी रस्ते अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमित केले आहेत. व्यावसायिकांनी नाल्यांवर कब्जा केलेला आहे. कुठे ढापे, पायऱ्या, टेबल लावून नाल्या बंदिस्त केल्या आहेत. तर अनेक ठिकाणी नाल्यांच्या पुढेही आपले व्यवसाय थाटलेले असून त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतेसाठी जागाच शिल्लक उरलेली नाही..या भागाला अतिक्रमणाचा विळखाकच्छी बाजार, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, क्रांती चौक, जुना मोंढा, सुभाष रोड, नानलपेठ रोड, शनिवार बाजार, कडबा मंडी, आर.आर. टॉवर, नेहरू पार्क रोड, अष्टभुजा देवी मंदिर परिसर या गावठाणातील सर्व रस्ते अतिक्रमणांच्या विळख्यात आले आहे.