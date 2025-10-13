Parbhani News: विहिरीत उडी मारून विद्यार्थ्याने संपवले जीवन

मराठवाडा

Parbhani Crime: परभणीतील नागठाणा गावात वडिलांच्या कर्जाच्या चिंतेत विद्यार्थी योगेश मोगलने विहिरीत उडी मारून जीवन संपवले. शेती, कर्ज आणि शिक्षणावरती भावनिक दबाव या घटनेमुळे गावात हळहळ व्यक्त झाली.
देवगावफाटा (जि. परभणी) : नागठाणा (ता सेलू) येथील बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने वडिलांवर असलेल्या कर्जाच्या चिंतेतून विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता ११) सायंकाळी उघडकीस आली.

