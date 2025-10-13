Parbhani News: विहिरीत उडी मारून विद्यार्थ्याने संपवले जीवन

देवगावफाटा (जि. परभणी) : नागठाणा (ता सेलू) येथील बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने वडिलांवर असलेल्या कर्जाच्या चिंतेतून विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता ११) सायंकाळी उघडकीस आली..योगेश अंकुशराव मोगल (वय १८) असे मृताचे नाव आहे. नागठाणा येथील शेतकरी अंकुश उत्तमराव मोगल यांच्या नावे नागठाणा शिवारात दीड एकर शेतजमीन आहे. पत्नी, दोन मुले, दोन मुली यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर भागवतात..मात्र, दरवर्षीची नापिकी, यंदा अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले. या परिस्थितीने इयत्ता १२ वीत शिकत असलेला योगेश काही दिवसांपासून चिंतेत होता. यापुढे आपल्या शिक्षणाचा खर्च, बँक ऑफ बडोदा शाखेचे कर्ज वडील कसे फेडणार, दिवसेंदिवस वाढणारा कर्जाचा डोंगर या विवंचनेत तो होता..दरम्यान, शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी योगेश शेतात जातो असे सांगून घरून गेला. मात्र, रात्र होऊनही तो घरी परतला नाही. दुसऱ्या दिवशी सर्वत्र शोधाशोध सुरू केल्यानंतर गावाजवळीलच एका विहिरीजवळ त्याची चपल आढळून आली. विहिरीत शोध घेतला असता त्याचा मृतदेह आढळून आला..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.सदरील घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक दीपक बोरसे, शिवदास सूर्यवंशी यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. या घटनेची फिर्याद मृताचे वडील अंकुश मोगल यांनी शनिवारी (ता.११) उशिरा दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.