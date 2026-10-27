Sugarcane Fire, :अकरा एकरांतील ऊस आगीत भस्मसात ;दुष्काळात जिवापाड जपलेल्या पिकाचे मोठे नुकसान

लिमला,: यंदा दुष्काळी परिस्थितीत जिवाचे रान करून जिवापाड जपलेल्या ११ ते १२ एकरांतील उसाला डीपीमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने आग लागून मोठे नुकसान झाले. सोमवारी (ता. २६) दुपारी एकच्या सुमारास वझूर-पिंगळी रस्त्यालगत पाथरा (ता.परभणी) शिवारात हि घटना घडली..या आगीत दत्तात्रेय दुगाणे, शत्रुघ्न दुगाणे या दोन भावांचा गट क्रमांक ३६ मधील उसासह संभाजी माटे (गट क्रमांक ३७), रायभान कोल्हे, सोपान कोल्हे (गट क्रमांक ३८) तर अर्जुन कोल्हे (गट क्रमांक ३७) यांच्याही उसाला आगीचा फटका बसला.आगीची माहिती मिळताच पाथरा, ताडलिंबला, पांढरी आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले.त्यावेळी परिसरात जोरदार वारे वाहत असल्याने आग पसरण्याचा धोका वाढला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी एकजुटीने प्रयत्न केल्याने शेजारील शेतकऱ्यांचा ऊस जळण्यापासून वाचला. या शिवारात बहुतांश शेतकऱ्यांचा ऊस आहे..आधीच पावसाअभावी पिके संकटात असताना, पाण्याची, पैशांची जुळवाजुळव करून जगवलेल्या उसाचे आगीत नुकसान झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले असून पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.