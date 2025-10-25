मराठवाडा

Parbhani Crime: दरोडेखोरांच्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू, आजी गंभीर; सेलूच्या वालूर शिवारात धुमाकूळ, वृद्ध दांपत्यावरही हल्ला

Crime News: सेलू तालुक्यातील वालूर येथे मध्यरात्रीच्या सशस्त्र हल्ल्यात संतोष सोनवणे याचा मृत्यू झाला असून वृद्ध आजी गंभीर जखमी झाली. दरोडेखोरांनी परिसरातील आणखी दोन आखाड्यांवर हल्ले करून दागिने, रोकड आणि दुचाकी लंपास केली; पोलिसांचा तपास सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
सेलू (जि. परभणी) : वालूर (ता. सेलू) येथील शेतवस्तीवर दरोडेखोरांनी गुरुवारी (ता. २३) मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत धुमाकूळ घातला. शेतातील घरावर (आखाडा) दरोडेखोरांनी केलेल्या सशस्र हल्ल्यात २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला तर त्याची आजी गंभीर जखमी झाली.

