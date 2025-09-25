मराठवाडा

Parbhani : OBC आरक्षण गमावल्याच्या नैराश्यातून 22 वर्षाच्या तरुणानं लिंबाच्या झाडाला घेतला गळफास; पोलिसांना सापडलेल्या चिठ्ठीत लिहिलं...

OBC reservation crisis in Maharashtra : शेतातील लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या साहाय्याने त्याने गळफास घेतला आणि आयुष्याची अखेर केली.
Parbhani Incident

Parbhani Incident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

परभणी : ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) संपल्यामुळे उद्भवलेल्या नैराश्यातून परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील एका २२ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केलीये. 'आरक्षण गेल्यामुळे आता आपल्या भविष्याबाबत (Parbhani Incident) काहीही खात्री नाही. या आरक्षणाच्या आधारेच चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता समाजाचे आणि आपले भविष्य अंधारमय झाले आहे. मी ओबीसी समाजासाठी माझे आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेत आहे,' असे त्याने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले.

Loading content, please wait...
Parbhani
Maratha Community
OBC Community
crime marathi news
obc reservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com