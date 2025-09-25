Parbhani : OBC आरक्षण गमावल्याच्या नैराश्यातून 22 वर्षाच्या तरुणानं लिंबाच्या झाडाला घेतला गळफास; पोलिसांना सापडलेल्या चिठ्ठीत लिहिलं...

परभणी : ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) संपल्यामुळे उद्भवलेल्या नैराश्यातून परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील एका २२ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केलीये. 'आरक्षण गेल्यामुळे आता आपल्या भविष्याबाबत (Parbhani Incident) काहीही खात्री नाही. या आरक्षणाच्या आधारेच चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता समाजाचे आणि आपले भविष्य अंधारमय झाले आहे. मी ओबीसी समाजासाठी माझे आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेत आहे,' असे त्याने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले..ही घटना आडगाव दराडे येथील असून, मृत तरुणाचे नाव कुमार नारायण आघाव असे आहे. या घटनेमुळे आघाव कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. शनिवारी सकाळी कुमार शेतात गेला. शेतातील लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या साहाय्याने त्याने गळफास घेतला आणि आयुष्याची अखेर केली. घटनेची माहिती मिळताच गावकरी धावून आले. पोलिसांनी घटनास्थळी तपास केला असता, त्याच्या कपड्यांमध्ये लिहिलेलं पत्र सापडलं..सोलापुरात 12 वर्षाच्या मुलीने दिला बाळाला जन्म; रुग्णवाहिकेतच झाली प्रसूती, बालविवाहाचा धक्कादायक प्रकार उघड.त्या पत्रात त्याने स्पष्ट लिहिले की, 'ओबीसींचे आरक्षण संपल्यामुळे मला मागील काही दिवसांपासून चैन पडत नाहीये. भविष्यातील आशा आता हरवल्या आहेत. आपल्या समाजासाठी काहीतरी करण्याचा निर्धार केला होता, आणि त्या हेतूने हे बलिदान देत आहे.', असे त्याने नमूद केलेय. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. कुमारच्या पाठीमागे आई-वडील व्यतिरिक्त अन्य कोणी आधार नसल्यामुळे कुटुंबीयांवर मोठे संकट ओढवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.