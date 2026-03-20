Parbhani News: परभणीत भाजपचा ऐतिहासिक झेंडा; बोर्डीकरांचा मास्टरस्ट्रोक

परभणी: शेवटच्या क्षणापर्यंत सत्तासमीकरणांचा खेळ रंगत ठेवणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीत अखेर निर्णायक चाल खेळत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकरांनी विरोधकांच्या महाआघाडीचा फुगा फोडला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरेसेना, काँग्रेस आणि अपक्षांची बांधलेली मजबूत भिंत एका झटक्यात कोसळवत भाजपने पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेत सत्ता काबीज करण्यात यश मिळविले. .सर्वाधिक २४ जागा जिंकूनही भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा कट शिजवला जात असताना विरोधकांनी 'पॉवर पॉलिटिक्स'चे सर्व हत्यार वापरले. सदस्यांना सहलीवर पाठवण्यापासून ते अध्यक्षपद शिंदे गटाला देण्याच्या आमिषांपर्यंत सर्व डाव रचले गेले. मात्र, या सर्व राजकीय कारस्थानांना चोख प्रत्युत्तर देत पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी संयम, आक्रमकता आणि रणनीतीचा तिहेरी वापर करत सत्ता आपल्या बाजूला ओढली. .राजकीय पटावर परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही त्यांनी वरच्या पातळीवर थेट संवाद साधत देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवीद्र चव्हाण, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत आखलेली रणनीती निर्णायक ठरली..आवश्यक तेथे एक पाऊल मागे घेत, अनपेक्षितपणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी स्वीकारत त्यांनी विरोधकांचा खेळ उधळून लावला. या सत्तानाट्याचा शेवट भाजपच्या ऐतिहासिक विजयाने झाला. बिनविरोध झालेल्या निवडीत लता विजय वाकळे अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ॲड. श्रीकांत विटेकर यांची निवड झाली. हा केवळ विजय नाही तर विरोधकांच्या अहंकारावर केलेला प्रहार आहे असा ठाम संदेश देत बोर्डीकरांनी स्पष्ट केले की, ही सत्ता केवळ खुर्चीसाठी नसून तळागाळातील जनतेच्या हितासाठी वापरली जाणार आहे. .परभणीच्या राजकारणात गेमचेंजरभाजप कार्यकर्त्यांसाठी हा दिवस ऐतिहासिक ठरला असून, अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर जिल्हा परिषदेत भगवा फडकवण्यात यश आले आहे. विरोधकांच्या एकजुटीचा गाजावाजा करत सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न अखेर धुळीस मिळाला आणि परभणीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा 'गेमचेंजर' म्हणून बोर्डीकर यांनी आपली छाप उमटवली.