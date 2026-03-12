Parbhani ZP President Election: परभणीत महायुतीत रस्सीखेच; जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी सत्ता संघर्ष; महायुतीत सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचालींना गती

परभणी: जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींची निवड प्रक्रिया पूर्ण होताच आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे लागले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्वाधिक २५ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला तरी स्पष्ट बहुमतापासून तो चार जागांनी दूर आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला इतर पक्षांच्या सदस्यांची साथ आवश्यक ठरणार आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेत भाजपकडे २५ सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे १५, शिवसेनेकडे ५, शिवसेना (उबाठा)कडे ६, काँग्रेसकडे ३ आणि एक अपक्ष सदस्य आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेची समीकरणे गुंतागुंतीची बनली असून विविध राजकीय हालचालींना वेग आला आहे..Premium|Parbhani Municipal Corporation Election : ‘हिंदुत्व सोडले नाही, मुस्लिम मतांचा आदर’.निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी शिवसेनेला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला होता. मात्र या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेगळी रणनीती आखत सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू केले. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने या प्रवर्गातील निवडून आलेले सदस्य प्रामुख्याने भाजप आणि शिवसेनेकडेच आहेत..'गोकुळ'च्या वाढलेल्या 1200 संस्था प्रकरणात Supreme court चा महत्त्वाचा आदेश|Gokul Election.त्यामुळे शिवसेनेचे पाच सदस्य सोबत घेतल्यास सत्ता स्थापनेची संधी निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज राष्ट्रवादी काँग्रेसने बांधला. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १५, शिवसेनेचे ५, शिवसेना (उबाठा)चे ६, काँग्रेसचे ३ आणि अपक्ष १ अशी एकूण ३० सदस्यांची गोळाबेरीज करून सत्ता स्थापनेची तयारी करण्यात आली होती..शिवसेनेला अध्यक्षपद देण्याच्या चर्चेमुळे शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजेश विटेकर यांनी पुढाकार घेत विविध बैठका घेतल्या आणि सत्तासमीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला..दरम्यान, भाजपच्या राज्यस्तरीय वरिष्ठ नेत्यांनी पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही सोबत घेण्याचा सल्ला दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली. त्यानंतर भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना अशी महायुती एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.