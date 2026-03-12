मराठवाडा

Parbhani ZP President Election: परभणीत महायुतीत रस्सीखेच; जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी सत्ता संघर्ष; महायुतीत सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचालींना गती

Political Maneuvers Begin for Parbhani ZP President Post: परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी सत्ता स्थापनेसाठी महायुतीत रस्सीखेच सुरू आहे. भाजपकडे २५ सदस्य असून स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची साथ घेऊन सत्ता स्थापनेसाठी विविध राजकीय हालचाली सुरु आहेत.
Parbhani ZP President Election

Parbhani ZP President Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी: जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींची निवड प्रक्रिया पूर्ण होताच आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे लागले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्वाधिक २५ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला तरी स्पष्ट बहुमतापासून तो चार जागांनी दूर आहे.

त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला इतर पक्षांच्या सदस्यांची साथ आवश्यक ठरणार आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेत भाजपकडे २५ सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे १५, शिवसेनेकडे ५, शिवसेना (उबाठा)कडे ६, काँग्रेसकडे ३ आणि एक अपक्ष सदस्य आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेची समीकरणे गुंतागुंतीची बनली असून विविध राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

Parbhani ZP President Election
Premium|Parbhani Municipal Corporation Election : ‘हिंदुत्व सोडले नाही, मुस्लिम मतांचा आदर’
Loading content, please wait...
Parbhani
election
Parbhani Zilla Parishad
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.