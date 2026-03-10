Premium|Parbhani Municipal Corporation Election : ‘हिंदुत्व सोडले नाही, मुस्लिम मतांचा आदर’

राज्यात केवळ परभणीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाचा महापौर झाला. या निवडणुकीतील यश, काँग्रेसबरोबरील आघाडी यांमध्ये खासदार संजय जाधव यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली. आहे. तसेच, मुस्लिम महापौर केल्यावरून भाजप व एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने त्यांच्यावर टीकाही केली. या सर्व मुद्द्यांवर ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी सचिन वाघमारे यांनी संजय जाधव यांच्याशी साधलेला संवाद... नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत परभणीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने मोठे यश कसे मिळवले? त्यासाठी काय रणनीती अवलंबली होती? परभणी शहराचा व लोकसभा मतदारसंघाचा इतिहास पाहिला, तर या ठिकाणचे मतदार शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. १९८९पासून जवळपास ३७ वर्षांच्या काळात या ठिकाणी शिवसेनेचा खासदार सातत्याने निवडून आला आहे. त्याशिवाय परभणीमध्ये २००१साली झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत थेट जनतेतून शिवसेनेचा नगराध्यक्ष निवडून आला होता. विशेषतः या मतदारसंघातून मी दोन वेळा आमदार आणि तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आलो आहे. परभणीत गेल्या २५ वर्षांत आमदारही आमच्याच पक्षाचा निवडून येतो. त्यामुळे या ठिकाणच्या मतदाराशी आमची नाळ जुळलेली आहे. महापालिका निवडणुकीत मतांची विभागणी विरोधक करण्यात यशस्वी ठरत होते. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत हे समीकरण जुळत नव्हते. यावेळी आम्ही निवडणुकीपूर्वीपासून लक्ष घातले होते. हिंदू मतदारांसोबतच मुस्लिम व दलित मतांची एकत्रित मोट बांधली. त्यासाठी मुस्लिमबहुल भागात मतविभागणी टाळण्याच्या उद्देशाने मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली. त्याचा परिणाम मतदारात चांगला झाला. त्यासोबतच निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर काँग्रेससोबत आघाडी केली. परभणी महापालिका निवडणुकीत भाजप व महायुतीचे मोठे आव्हान असताना काय तयारी केली होती? परभणी शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. या ठिकाणी शिवसेना जोमाने वाढली. केवळ परभणी शहरात काही वर्षांत मुस्लिम मताचे ध्रुवीकरण केले जात होते. त्याचा फायदा शिवसेनेच्या विरोधी पक्षांना फायदा होत होता. यावेळी मी, आमदार राहुल पाटील व काँग्रेसचे नेते एकत्रित बसलो आणि मतांचे विभाजन टाळले. मुस्लिमबहुल भागात आमचे नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात निवडून आले. आतापर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत हे मतदार आमच्या पाठीशी उभे राहत होते. यावेळी महापालिका निवडणुकीतही ते आमच्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्याचा फायदा आघाडीला झाला. .Premium|Thackeray Brothers Alliance : ठाकरे ब्रँड पुन्हा सक्रिय! 'म' मराठीचा की महापालिकेचा? उद्धव-राज युतीचा नवा राजकीय प्रयोग.मुस्लिम मतदारांशी संवाद साधताना, कोणता मुद्दा जाणवला?प्रचार काळात आम्ही मुस्लिम मतदारांशी संवाद साधला. मात्र, सोयीसुविधांव्यतिरिक्त त्यांच्या कुठल्याच मागण्या नव्हत्या. महापालिकेकडून राबवल्या जात असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा आमचा मानस आहे. दुसरीकडे बहुमताने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या पाहता आम्हीच त्यांना सन्मानाने पद दिले आहे, त्यामध्ये ते समाधानी आहेत. परभणी महापालिका निवडणुकीत मुस्लिम समाज आमच्या बरोबर राहिला. त्याचा आम्हाला मोठा फायदा झाला. त्यामुळे त्या समाजाचे उत्तरदायित्व आपल्यावर असल्याने येत्या काळात त्यांना सोबत घेऊन ठाकरेंची शिवसेना व काँग्रेस पुढील पाच वर्षे महापालिकेत एकत्रित काम करणार आहे.परभणीमध्ये मुस्लिम-दलित समीकरण कसे जुळवून आणले? सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाचा परिणाम झाला का?परभणीमध्ये मुस्लिम-दलित समीकरण जुळवून आणताना आम्ही आमच्या हक्काच्या मतांचे ध्रुवीकरण होणार नाही, याची काळजी घेतली. त्यानंतर नेहमीच मुस्लिम व दलित जातीचे मते आमच्या विरोधात जात होती. मात्र, काही दिवसांपासून या मतदारांची आम्ही एकत्रित मोट बांधली. त्यांच्या समाजातील उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले होते. त्याचा मोठा फायदा झाला. मुस्लिम-दलित समीकरणामुळे त्यांच्या समाजाचे नगरसेवक निवडून आले. सोमनाथ सूर्यवंशी हा कायद्याचे शिक्षण घेणारा सामान्य कुटुंबातील तरुण होता. त्याच्या मृत्युमुळे आंबेडकरी अनुयायांमध्ये संतापाची लाट होती. त्याच्या मृत्यू प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आम्ही केली आहे..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.परभणीत शिवसेनेचा इतिहास हिंदूत्वाचा आहे. यावेळी तुमच्याकडून सर्वाधिक मुस्लिम उमेदवार दिले आणि तुमच्याच पक्षाचे सर्वाधिक मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले. महापौर मुस्लिम झाल्यावरून तुम्हाला लक्ष्य करण्यात आले, या गोष्टींकडे कसे पाहता?परभणी महापालिका निवडणुकीत ६५ पैकी २५ जागा जिंकून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. त्यापाठोपाठ काँग्रेस १२, भाजप १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार ११, जनसुराज्य पक्ष तीन आणि अपक्ष दोन असे ६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. निवडणुकीपूर्वीच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेसने युती करून निवडणूक लढवली होती. आमच्या आघाडीने ३७ जागा जिंकून बहुमत सिद्ध केले. त्यामुळे शिवसेना-काँग्रेसचा महापौर-उपमहापौर होणार हे ठरले होते. परभणीत ६५ पैकी २९ नगरसेवक मुस्लिम समाजाचे निवडून आले आहेत. त्यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे १३ तर काँग्रेसचे ८, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६ तर अपक्ष दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे ठाकरेंची शिवसेना व काँग्रेसमध्ये ३७ पैकी जवळपास २१ नगरसेवक मुस्लिम समाजाचे निवडून आले आहेत. त्याशिवाय दोन अपक्ष मुस्लिम नगरसेवकांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळेच आम्ही महापौर पदासाठी मुस्लिम नगरसेवकाला पहिल्यांदा संधी दिली आहे. मुस्लिम समाजाने त्यांचे नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात निवडून दिले असतील, तर त्यांनी दिलेल्या मतांचा सन्मान ठेवला पाहिजे, या हेतूने आम्ही सय्यद इक्बाल यांना संधी दिली. दुसरीकडे उपमहापौर हिंदू आहे, तर येत्या काळात स्थायी समितीच्या सभापतिपदी हिंदू चेहराच असणार आहे. येत्या काळात ठरलेल्या कार्यकाळानुसार हिंदू समाजाचाही महापौर दिला जाणार आहे. आम्ही हिंदुत्वाचे विचार सोडलेले नाहीत, त्याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या सहा मुस्लिम नगरसेवकांचे मतदान भाजपच्या महापौरपदाच्या उमेदवाराला झाले आहे, हे टीका करणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ परभणीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा महापौर झाला आहे, हे त्यांच्या जिव्हारी लागले आहे. त्यामुळे केवळ सूडबुद्धीतून टीका केली जात आहे.शिवसेनेने हिंदुत्व सोडल्याचा आरोप होतोय त्यावर तुमचे काय मत?आम्ही हिंदुत्वाचे विचार कधीच सोडलेले नाहीत. मात्र, जी मंडळी आम्ही हिंदुत्व सोडल्याचा आरोप करीत आहेत. त्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे पाथरी नगरपालिकेतील नगराध्यक्ष आसेफ खान पठाण मुस्लिम आहेत, तर भाजपने जिंतूर नगरपालिकेत मुस्लिम उपनगराध्यक्ष केला आहे. सिल्लोडमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने मुस्लिम नगराध्यक्ष बसवला आहे तर गंगाखेडमध्ये चार टर्म सदस्य असलेल्या एका भाजप निष्ठावंताला डावलून मुस्लिम उमेदवाराला निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. त्यामुळे भाजप व एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून केल्या जात असलेल्या आरोपामध्ये काहीच तथ्य नाही. ‘आम्ही केल्यानंतर पाप आणि त्यांनी केल्यानंतर तेच पुण्य’ ही भाजप व एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची भूमिका चुकीची आहे. आमचा जन्मच हिंदुत्ववादासाठी झाला असून त्यामुळे आम्ही हिंदुत्वाचे विचार कधी सोडले नाहीत अन् सोडणारही नाही. वेळ येते त्यावेळी आम्ही अन्यायाविरुद्ध पेटून उठतो. २००३ साली परभणीत दंगल झाली, त्यात माझ्या घरावर हल्ला झाला होता. त्यावेळी मी रस्त्यावर उतरून हल्ला परतवून लावला होता. प्रसंग आल्यानंतर आम्ही नेहमीच कडवट भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका कधीच सोडलेली नाही. या मुद्द्यावरच आमची हिंदुत्व सोडले म्हणून टीका करणाऱ्यासोबत एखाद्या जाहीर व्यासपीठावर चर्चा करण्याची तयारी आहे. भाजपवाले कधी रस्त्यावर उतरले होते का, हे त्यांनाच विचारा. भाजपने आमच्यावर खूप अन्याय केला. आमचा पक्ष फोडला, पक्ष हिरावून घेऊन दुसऱ्याच्या हातात दिला. आमच्या हिंदुत्वावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार भाजपला नाही. हिंदुत्वाविषयी असलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार आम्ही पुढे घेऊन जात आहोत. भारतात राहून पाकिस्तानचे गोडवे कोणी गात असेल, तर त्यांना आम्ही विरोधच करतो. त्यामुळे आम्ही हिंदुत्व सोडलेले नाही आणि त्यांच्या भूमिकेशी सहमतही नाहीत..परभणीचे राजकारणाला मुस्लिम महापौरामुळे नवे वळणे मिळाले असे म्हणायचे का?परभणी शहरात एप्रिल २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी सभा झाली. त्यावेळी त्यांच्या या सभेसाठी सध्याचे महापौर इक्बाल सय्यद यांनी जागा दिली होती. त्याशिवाय परभणीत झालेल्या पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या ‘शिवपुराण कथा’ आणि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या दिव्य दरबार कार्यक्रमावेळी सय्यद इक्बाल यांनी सक्रिय मदत केली होती. त्यांनी केवळ जागाच दिली नाही, तर भाविकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली होती. हिंदूंच्या कार्यक्रमासाठी त्यांनी नेहमीच मदत केली आहे. त्यामुळे केवळ मुस्लिम आहे म्हणून त्यांच्यावर टीका करण्याऐवजी ते करीत असलेल्या मदतीचाही कुठे तरी उल्लेख व्हायला हवा. आम्ही मुस्लिम मतांचा आदर करीत या माध्यमातून त्यांचा सन्मानच केला आहे.राहुल पाटील व तुमच्यात शीतयुद्ध असल्याची चर्चा होते, त्यावर तुम्ही दोघांनी काय केले?आम्ही दोघेजण गेली अनेक वर्ष सक्रिय राजकारणात एकत्र काम करीत आहोत. मात्र, दोघांमध्ये कसलेच शीतयुद्ध नाही. परभणीतील प्रत्येक निवडणुकीत आमच्या दोघांत योग्य समन्वय असतो. त्यामुळेच यश मिळत आहे. उलटपक्षी परभणी महापालिका निवडणूक काळात आम्ही अनेक वेळा एकत्र बसलो. त्या माध्यमातून रणनीती ठरवली. त्यामुळे काही जणांना चंद्रपूरप्रमाणे फटका बसेल, असे वाटत असताना आम्ही सर्व बाबतीत सामंजस्य दाखवले आहे.चंद्रपूरमधील महापौर निवडीवेळी झालेल्या घटनेनंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याविषयी कशी चर्चा झाली?चंद्रपूर व परभणी महापालिकेतील सत्तास्थापनेच्या घडामोडी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. परभणी महापालिकेत आमची निवडणुकीपूर्वी काँग्रेससोबत आघाडी झाली होती. त्यामुळे बहुमत मिळाल्यानंतर चर्चा करताना अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. दोन्ही पक्षाचे नगरसेवक सहलीवर गेले होते. आमच्या नेत्यांमध्ये योग्य समन्वय होता. आमच्यात पद वाटपाचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे, त्यामध्ये आम्ही काही बदल केला नाही. काँग्रेसचे माजी आमदार सुरेश देशमुख यांच्यासह नेते सहकार्य करीत होते. त्यामुळे आम्हाला चर्चा करीत असताना वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांच्या मध्यस्थीची कधीच गरज भासली नाही..जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्या तुलनेत यश का आले नाही?जिल्हा परिषद निवडणुकीत बऱ्याच ठिकाणी प्रस्थापित मंडळी या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना मैदानात उतरवले होते. त्यामध्ये भाजपचे माजी आमदार आणि ज्येष्ठ नेते सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबातील तब्बल ५ सदस्य या निवडणुकीच्या रिंगणात होते. माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर, आमदार राजेश विटेकर, माजी आमदार सीताराम घनदाट यांचे नातेवाईक व महायुतीमधील मित्रपक्षांच्या नेत्यांचे नातेवाईक मैदानात उतरले होते. त्याचा फटका आम्हाला बसला. जिल्हा परिषद निवडणुकीत आघाडी होती. मात्र, आमच्या मित्रपक्षांची कामगिरी समाधानकारक झाली नाही. जिल्हा परिषदेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ७, तर काँग्रेसला ६ जागा मिळाल्या. आणखी जोर लावला असता तर अजून काही जागा वाढल्या असत्या आणि आघाडीला जिल्हा परिषद निवडणुकीत सन्मानजनक जागा मिळाल्या असत्या.येत्या काळात महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र राहिल्यास काँग्रेसची मदत होईल का?राज्यातील समीकरणे सातत्याने बदलत असतात. ही बदलते समीकरणे स्वीकारून राजकारणात पुढे वाटचाल करावी लागते. गेल्या काही दिवसांतील बदलते समीकरण पाहिले, तर भविष्यात काय होईल? हे आता छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. त्यामुळे उद्याचे काय होणार हे माहीत नाही. त्यामुळे भविष्यात कोण-कोणासोबत असेल हे 