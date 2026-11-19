-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ : शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पिकांवरील कीड व रोगांचे अचूक निदान करता यावे, यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष अभियानात परळी तालुक्याने राज्यात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. CHMS (क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टीम) अंतर्गत कीड व रोगांच्या छायाचित्र संकलन अभियानात परळीच्या तालुका कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना शंकरराव नागरगोजे यांनी राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळविला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागांतर्गत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून हे अभियान राबविण्यात आले. महाविस्तार AI ॲपमधील कीड व रोग निदान सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध पिकांवरील कीड आणि रोगांची छायाचित्रे संकलित करण्यात आली. या अभियानात डॉ. नागरगोजे यांनी तब्बल २ हजार ४७४ छायाचित्रे अपलोड करून राज्यात दुसरे स्थान मिळविले..या छायाचित्रांच्या आधारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने पिकांवरील कीड व रोग ओळखण्याची यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांचे छायाचित्र महाविस्तार AI ॲपवर अपलोड करून रोग व किडींची माहिती, तसेच त्यावरील योग्य उपाययोजनांचे मार्गदर्शन मिळणे शक्य होणार आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...डॉ. अर्चना नागरगोजे यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल माजी मंत्री तथा आमदार धनंजय मुंडे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी अशा उपक्रमांचा निश्चितच फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करून त्यांनी पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये वाढविण्याच्या दृष्टीने परळी कृषी विभागाने मिळविलेले हे यश कौतुकास्पद ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.