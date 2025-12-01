Dhananjay Munde: ''परळीतल्या गल्लीबोळातला स्टार प्रचारक...'', देशमुखांची धनंजय मुंडेंवर सडकून टीका

Parli Nagar Parishad Election: राज्यातल्या निवडक नगर परिषद निवडणुकांकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. परळीमध्ये धनंजय मुंडे हे ताकदीने आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करीत आहेत. तर त्यांच्या विरोधात एकेकाळजे जुने सहकारी दीपक देशमुख लढा देत आहेत. देशमुख यांच्या पत्नी संध्या देशमुख ह्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून नगराध्यक्ष पदासाठी उभ्या आहेत..धनंजय मुंडे यांनी परळीतल्या एका सभेमध्ये दीपक देशमुख यांच्यावर टीका करत मी त्यांचा जीव वाचवला, ज्याच्यामुळे माझं घर फुटलं त्यानेच धोका दिल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे असा माणूस जनतेचा कसा होईल, असा घणाघात मुंडेंनी केला होता. त्याला दीपक देशमुख यांनी जशास तसं उत्तर दिलं आहे..दीपक देशमुख म्हणाले की, परळीच्या जनतेसाठी मी एकटा लढत आहे. परळीतून मला मोठा प्रतिसाद आहे. एवढे महाराष्ट्रातले स्ट्रार म्हणवून घेणारे (धनंजय मुंडे) हे फक्त परळीतल्या गल्लीतले स्टार आहेत. मागचे तीस वर्षे आम्ही आमचा नेता म्हणून त्यांच्यासोबत होतोत. त्यांनी आमच्यासाठी काय केलं, कुठे खाल्लं अन् कुठं खाऊ घातलं.. लहान लेकरासारखं बोलत आहेत. असले बिस्कीट-गोळ्यांचे आरोप त्यांना शोभत नाहीत..Sanjay Raut : आजारपणानंतर संजय राऊत पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर; महायुतीवर जोरदार टीका, काँग्रेसला लगावला टोला, प्रकृतीबाबतही दिली अपडेट.देशमुख पुढे म्हणाले, परळीतल्या अर्धवट विकासकामांवर यांनी बोललं पाहिजे. माझ्या वैयक्तिक गोष्टींवर बोलण्याचा त्यांना अधिकार नाही. माझा पाय मोडल्यानंतर वाचवलं, असं म्हणतात.. ते काय डॉक्टर आहेत का? तुम्ही फक्त भेटायला आलात.. असं कुणीही भेटायला येत असतं. मी आणि माझ्या कुटुंबाने अग्निपरीक्षा दिली आहे. माझ्याकडून नजरचुकीने काही झालं असेल तर मी विस्तवावरुन चाललेलो आहे..Viral Video: चार वर्षांच्या बालिकेला सेविकेची मारहाण, जमिनीवर आपटले अन्... व्हिडिओ पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल .''असे आरोप एवढ्या मोठ्या नेत्याला शोभत नाहीत. हे महाराष्ट्राचे स्टार प्रचारक आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात फिरावं, परळीतल्या गल्लीबोळात फिरु नये. मी त्यांना एक चॅलेंज देतो, खरंच जनतेचा कौल कुणाकडे आहे हे पहायचं असेल तर आम्हाला फोन बंद करुन कुठेतरी नेऊन ठेवा.. मग निवडणुकीत खरं काय ते कळेल.'' असं चॅलेंज दीपक देशमुख यांनी दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.