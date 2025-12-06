Parli: परळीत स्ट्राँग रूमबाहेर गोंधळ, हुज्जत, घोषणाबाजी! धनंजय मुंडेंच्या विरोधकावर गुन्हा दाखल

Beed Crime News: नगर परिषद निवडणुकीनंतर मतदान यंत्र स्ट्राँग रूममध्ये ठेवण्यात आले. त्यानंतर या स्ट्राँग रूमवर निगराणी ठेवण्यासाठी आम्हाला गादी पलंगासह प्रवेश द्या, अशी मागणी नगरसेवकपदाचे उमेदवार दीपक देशमुख यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह केली. ३ डिसेंबरला रात्री अकराला परळी नगर परिषद कार्यालयासमोर २० जणांच्या गटाने घोषणाबाजी केल्याची घटना समोर आली. याप्रकरणा परळी शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रघुनाथ नाचन यांनी फिर्याद दिली. दीपक देशमुखांसह २० जणांवर गुन्हा नोंद केला आहे..परळी शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रघुनाथ नाचन यांनी फिर्यादीत म्हटले, की मध्यरात्री नगर परिषद इमारतीतील स्ट्राँग रूमबाहेर काही लोकांनी हुज्जत घातल्याची माहिती गार्डकडून मिळताच पोलिस पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. .Sindhudurg Weather : ऐन हिवाळ्यात वाढला उकाडा आणि दाटले ढग; अवकाळी पावसाच्या भीतीने देवगडातील आंबा बागायतदारांची घालमेल पुन्हा वाढली.पोलिसांनी जमावबंदी आदेशाची माहिती देत गर्दी हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दीपक देशमुख, आबासाहेब देशमुख, वैजनाथ कळसकर, पद्मराज गुट्टे यांच्यासह उपस्थित १५ ते २० कार्यकर्त्यांनी जागा सोडण्यास नकार देत घोषणाबाजी केली. .Sindhudurg News : धामणी धरणातील पिंजरा मत्स्यपालन अंतिम टप्प्यात मत्स्यउत्पादन वाढीने प्रशासनाचा आत्मविश्वास उंचावला.या लोकांनी जमावबंदी आदेश लागू असताना संबंधितांनी विनापरवाना जमाव जमवून पोलिस निर्देशांचे उल्लंघन केल्याने पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केली. यातील आरोपी आबासाहेब बालाजी देशमुख याने त्यास विनापरवानगी स्ट्राँग रूममध्ये जाण्यापासून रोखणारे अंमलदार यांना तुम्हाला बघून घेतो, अशी धमकी दिली म्हणून संबंधित व्यक्तींवर तसेच दीपक देशमुख यांच्यासह २० जणांविरुद्ध परळी ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून तपास सुरू आहे.