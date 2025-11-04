मराठवाडा

Supriya Sule: ज्ञानेश्वरी मुंडेंच्या भेटीनंतर सुळेंचा कुमावतांना फोन; परळीतील महादेव मुंडे खून प्रकरण

महादेव मुंडे यांच्या खुनाच्या तपासाबद्दल 'एसआयटी'चे अध्यक्ष आयपीएस अधिकारी पंकज कुमावत यांना त्यांनी फोन करून माहिती घेतली.
बीड : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी (ता. तीन) परळीत ज्ञानेश्‍वरी मुंडे यांची भेट घेतली. महादेव मुंडे यांच्या खुनाच्या तपासाबद्दल ‘एसआयटी’चे अध्यक्ष आयपीएस अधिकारी पंकज कुमावत यांना त्यांनी फोन करून माहिती घेतली.

