Supriya Sule: ज्ञानेश्वरी मुंडेंच्या भेटीनंतर सुळेंचा कुमावतांना फोन; परळीतील महादेव मुंडे खून प्रकरण

बीड : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी (ता. तीन) परळीत ज्ञानेश्वरी मुंडे यांची भेट घेतली. महादेव मुंडे यांच्या खुनाच्या तपासाबद्दल 'एसआयटी'चे अध्यक्ष आयपीएस अधिकारी पंकज कुमावत यांना त्यांनी फोन करून माहिती घेतली..आमदार संदीप क्षीरसागर, माजी आमदार पृथवीराज साठे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, राजेसाहेब देशमुख आदी उपस्थित होते. परळीत दोन वर्षांपूर्वी महादेव मुंडे यांचा निर्घृण खून झाला..त्याचा तपास अद्यापही लागला नाही. मस्साजोगचे (ता. केज) सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. सुरेश धस यांनी हा विषय उचलून धरला. त्यानंतर ज्ञानेश्वरी मुंडे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी आंदोलनेही केली. तपासाच्या मागणीसाठी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी विष प्राशन केले होते..मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांचीही ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी भेट घेतली होती. दरम्यान, याप्रकरणी आयपीएस अधिकारी पंकज कुमावत यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात आले..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.मात्र, तीन महिन्यांनंतरही अद्याप तपाास लागलेला नाही. दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंकज कुमावत यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून तपासाबाबत माहिती घेतली..