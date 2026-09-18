मराठवाडा

Beed Rain: परळी तालुक्यात पावसाची दमदार हजेरी; सिरसाळ्यात ११२ मिमी, खरिपाला आधार अन् रब्बीच्या पेरणीच्या आशा पल्लवित

Parli Gets Heavy Rain Sirsala Records 112 Mm Rain: परळी तालुक्यात सहा तासांत ७४ मिमी पाऊस; सिरसाळा, गाडे पिंपळगाव, परळी मंडळात ओढे-नाले प्रवाहीत, खरिपाला दिलासा तर रब्बी पेरणीला बळ
Parli Rain Update Sirsala Records 112 Mm Gade Pimpalgaon 107 Mm As Heavy Rain Brings Relief To Farmers And Crops

Parli Rain Update Sirsala Records 112 Mm Gade Pimpalgaon 107 Mm As Heavy Rain Brings Relief To Farmers And Crops

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सकाळ वृत्तसेवा
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-लक्ष्मण वाकडे

परळी वैजनाथ: दीर्घ विश्रांतीनंतर परळी तालुक्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली असून काल मध्यरात्रीनंतर सुरू झालेला पाऊस सकाळी थांबला. परळी तालुक्यातील सिरसाळा मंडळात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 112 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. त्या खालोखाल तालुक्यातील गाडे पिंपळगाव मंडळ 107 मिलीमीटर तर परळी मंडळात 88 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

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