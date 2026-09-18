Beed Rain: परळी तालुक्यात पावसाची दमदार हजेरी; सिरसाळ्यात ११२ मिमी, खरिपाला आधार अन् रब्बीच्या पेरणीच्या आशा पल्लवित

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ: दीर्घ विश्रांतीनंतर परळी तालुक्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली असून काल मध्यरात्रीनंतर सुरू झालेला पाऊस सकाळी थांबला. परळी तालुक्यातील सिरसाळा मंडळात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 112 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. त्या खालोखाल तालुक्यातील गाडे पिंपळगाव मंडळ 107 मिलीमीटर तर परळी मंडळात 88 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.परळी परिसरातील बर्दापूर घाटनांदुर भागातही पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. परळी तालुक्यात गेल्या सहा तासात सुमारे 74 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे.या पावसाळ्यातील सर्वात मोठा पाऊस अआजचा होता. यामुळे काही ठिकाणी छोटे ओढे, नाले प्रवाहीत झाले. सुखत चाललेल्या खरिपाच्या पिकाला या पावसाने आधार दिला आहे तर रब्बीच्या पेरण्याची आशा पल्लवी झाली आहे. .यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाळा सुरू झाल्यानंतर एवढा मोठा पाऊस पडण्याची ही पहिलीच वेळ होती. गेल्या दोन-तीन दिवसापासून तालुक्यात कडक ऊन आणि प्रचंड उकाडा होता. काल दिवसभर कडक ऊन आणि ढगाळ वातावरण होते. मध्यरात्री पावसाला सुरुवात झाली. मेकर जना आणि विजयाच्या करकराटासह हा पाऊस झाला. अधूनमधून मोठे वारेही वाहत होते. .Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.सकाळी आठ पर्यंत पावसाचे रिप रिप सुरू होती. या पावसामुळे तालुक्यात आनंदाचे वातावरण असून गौरी गणपती पावल्याची भावना अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात आजपर्यंत परळी तालुक्यात सुमारे 412 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे तालुक्याचे वार्षिक पर्जन्यमान सुमारे 700 मिलिमीटर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.