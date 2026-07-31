मराठवाडा

Parli Vaijnath: परळीच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडे साकडे; सुनेत्रा पवारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

Special Fund Demand for Parli Gets Positive Response : परळीतील अल्पसंख्यांक व अविकसित भागांसाठी विशेष विकासनिधीची मागणी; प्रलंबित कामे, मूलभूत सुविधांवर भर देत बाजीराव धर्माधिकारी यांचे निवेदन सुनेत्रा पवारांकडे
Special Development Fund Sought for Parli Vaijnath Sunetra Pawar Gives Positive Assurance to Former Mayor

Special Development Fund Sought for Parli Vaijnath Sunetra Pawar Gives Positive Assurance to Former Mayor

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-लक्ष्मण वाकडे

परळी वैजनाथ : परळी शहरातील अल्पसंख्यांक व अविकसित भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागामार्फत विशेष विकासनिधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे केली आहे.

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