Parli Vaijnath: परळीच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडे साकडे; सुनेत्रा पवारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ : परळी शहरातील अल्पसंख्यांक व अविकसित भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागामार्फत विशेष विकासनिधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे केली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.बीड येथे शुक्रवारी (ता.३१) झालेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान श्री धर्माधिकारी यांनी उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांना निवेदन सादर करून परळी शहरातील प्रलंबित विकासकामे, मूलभूत सुविधांची कमतरता आणि अल्पसंख्यांक बहुल भागांच्या विकासासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. .शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली. यावेळी राज्याचे माजी मंत्री तथा परळीचे आमदार धनंजय मुंडे, आमदार विजयसिंह पंडित, आमदार विक्रम काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर चव्हाण यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.या निवेदनावर सकारात्मक विचार करून परळी शहराच्या विकासासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य व पाठबळ दिले जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी यावेळी दिले. त्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे परळीतील विकासकामांना गती मिळेल व परळी शहराचा सर्वांगीण विकास आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आमचे प्रयत्न यापुढेही सातत्याने सुरू राहतील असा विश्वासही श्री धर्माधिकारी यांनी या भेटीनंतर व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.