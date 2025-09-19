Parli Vaijnath Farmers

Parli Vaijnath Farmers: अतिवृष्टी बाधितांना तत्काळ मदत करा; किसान सभेची मागणी, पिकांच्या नुकसानीची केली पाहणी

Heavy Rain Parli: परळी वैजनाथ तालुक्यात मंगळवारी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर तात्काळ आर्थिक मदतीसाठी निदर्शन करण्यात आले.
परळी वैजनाथ : तालुक्यातील पश्चिम भागात मंगळवारी (ता. १६) झालेल्या प्रचंड अतिवृष्टीमुळे अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करत करण्यात आली.

