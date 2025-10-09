मराठवाडा

Parli Vajnath Municipal Election: उमेदवारांमध्ये कहीं खुशी, कहीं गम

Parli Vajnath Municipal Council Ward Reservation Completed: परळी नगरपालिकेत ३५ सदस्यांचे प्रभाग आरक्षण जाहीर; १८ महिला नगरसेविका अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्गासाठी आरक्षण ठरले.
Parli Vajnath Municipal Election

Parli Vajnath Municipal Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परळी वैजनाथ : प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत उपविभागीय अधिकारी अरविंद लाटकर, मुख्याधिकारी अरविंद कांबळे यांच्या उपस्थितीत जाहीर करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Beed
political
election
Muncipal corporation
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com