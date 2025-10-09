Parli Vajnath Municipal Election: उमेदवारांमध्ये कहीं खुशी, कहीं गम

परळी वैजनाथ : प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत उपविभागीय अधिकारी अरविंद लाटकर, मुख्याधिकारी अरविंद कांबळे यांच्या उपस्थितीत जाहीर करण्यात आली..१७ प्रभाग, ३५ सदस्य संख्या असलेल्या परळी नगर परिषदेत नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी सुटले आहे, तर येणाऱ्या नगर परिषदेत १८ जागा महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत..विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. १७ प्रभाग व ३५ सदस्य असलेल्या परळी नगर परिषदेत १८ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. अनुसूचित जातीसाठी ६ प्रभाग, अनुसूचित जमाती साठी १ प्रभाग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी ९ जागा परळी नगर परिषदेत असणार आहेत..अनुसूचित जातीतील ३ जागा महिलांसाठी, अनुसूचित जमाती, खुला, नागरिकांचा मागास प्रवर्गात महिलांसाठी ५ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. तर खुल्या प्रवर्गात ९ प्रभाग असतील..Deglur Nagarparishad Election : कही खुशी, कही गम! देगलुर नगरपरिषदेच्या १३ प्रभागांच्या आरक्षण सोडतीत महिलांचा दबदबा. परळीची परिस्थिती प्र. क्र.\tअ \tब०१ \tओबीसीमहिला खुला \tसर्वसाधारण०२ \tएससीमहिला \tखुला सर्वसाधारण०३ \tओबीसी \tखुला महिला०४ \tएससी \tखुला महिला०५ \tओबीसी महिला \tखुला सर्वसाधारण०६ \tओबीसी महिला \tखुला सर्वसाधारण०७. \tओबीसी महिला \tखुला सर्वसाधारण०८ \tएससी महिला \tखुला सर्वसाधारण०९ \tएससी \tखुला महिला१० \tएसी महिला \tओबीसी खुला महिला११ \tएसी \tखुला महिला१२ \tखुला महिला \tखुला सर्वसाधारण१३ \tएसटी \tखुला महिला१४ \tओबीसी \tखुला महिला१५ \tओबीसी \tखुला महिला१६ \tओबीसी \tमहिला खुला सर्वसाधारण१७ \tखुला महिला \tखुला सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.