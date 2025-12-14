Success Story: अल्पभूधारक शेतकऱ्याची मुलगी बनली डॉक्टर; उबाळे परिवारात पहिल्यांदाच घेतली उच्चशिक्षणाची भरारी

परतूर : परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीसमोर कोणतीही अडचण मोठी ठरत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे परतूर तालुक्यातील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मुलीने. श्रेया शिवाजीराव उबाळे हिने बीएचएमएस डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार करून अनेकांसाठी प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे..श्रेया ही उबाळे कुटुंबातील पहिली डॉक्टर ठरली असून, तिच्या या यशामुळे संपूर्ण कुटुंबाचा अभिमान वाढला आहे. शेती हा कुटुंबाचा मुख्य व्यवसाय असताना, शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत श्रेयाने आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर यश मिळवले..तिने आपले दहावीचे शिक्षण परतूर गावी जिल्हा परिषद शाळेतून पूर्ण केले असून तिला दहावीमध्ये तब्बल ९४.८०% गुण मिळाले. पुढे बारावीचे शिक्षण तिने योगानंद कॉलेज येथे घेतले आणि यामध्ये ७५% गुण मिळवले. यानंतर वैद्यकीय शिक्षणाची पहिली पायरी गाठत तिने सोनाजीराव क्षीरसागर होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज, बीड येथून बीएचएमएस शिक्षण पूर्ण केले. .कठोर परिश्रम, सातत्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर श्रेयाने वैद्यकीय शिक्षणाचा कठीण प्रवास यशस्वी केला. तिच्या यशामुळे उबाळे कुटुंबासह नातेवाईक व परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी श्रेया आज प्रेरणास्थान ठरत असून, तिच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Aarti Wagh : परिस्थितीशी संघर्ष, राष्ट्रीय स्तरावर धडक! व्हॉलीबॉलपटू आरती वाघची जिद्द आणि पदकांचा निर्धार.माझे वडिल हे शेतकरीच होते. घरच्या जबाबदारीमुळे मला देखिल जास्त शिक्षण घेता आले नाही. दीड एकर शेतीत जे उगवल त्यावर घर-संसाराचा गाडा चालवितो, मुगली दहावी मिरीटमध्ये आली. ितचे गुण बघून पुढे तिला शिकविण्याची आमची इच्छा झाली. तीने डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बघितले होते. ते आज पूर्ण झाले.- शिवाजीराव उबाळे(वडिल, परतूर.जि.जालना.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.