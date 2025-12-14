मराठवाडा

Success Story: अल्पभूधारक शेतकऱ्याची मुलगी बनली डॉक्टर; उबाळे परिवारात पहिल्यांदाच घेतली उच्चशिक्षणाची भरारी

Farmer’s Daughter Becomes BHMS Doctor: परतूर तालुक्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मुलीने बीएचएमएस डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार केले. श्रेया उबाळेच्या जिद्द, मेहनत आणि गुणवत्तेचा प्रेरणादायी प्रवास.
परतूर : परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीसमोर कोणतीही अडचण मोठी ठरत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे परतूर तालुक्यातील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मुलीने. श्रेया शिवाजीराव उबाळे हिने बीएचएमएस डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार करून अनेकांसाठी प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे.

