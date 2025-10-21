Jalna Crime: परतूरात फटाके बाजारात तलवारीने हल्ला; दोन गंभीर जखमी,दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

परतूर : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात उत्साहाचे वातावरण असताना परतूर शहरातील मोंढा भागातील फटाके मार्केटमध्ये फटाके घेताना झालेल्या वादातून तलवार, चाकू आणि लोखंडी रॉडने केलेल्या हल्ल्यात दोन युवक गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी प्रशांत कदम आणि त्याच्या साथीदारांसह सात ते आठ जणांविरुद्ध परतूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी(ता.२०) रात्री ९ च्या सुमारास फिर्यादी रामेश्वर उबाळे राहणार परतूर हा मोंढा भागातही फटाके मार्केट मध्ये फटाके घेण्या करिता ओंकार लिंबाजी माने यांच्या दुकानात फटाके खरेदीसाठी गेले होता..त्याचवेळी याठिकाणी प्रशांत कदम हा सुमारे सात-आठ साथीदारांसह, हातात तलवार, चाकू व लोखंडी रॉड घेऊन दुकानात आला. प्रशांत कदम यांनी दुकानदार ओंकार माने यांना “तु आम्हाला फटाके उधार का देत नाहीस?” असे म्हणत शिवीगाळ करून तलवारीने हल्ला केला. ओंकार माने यांनी तो वार चुकवला, मात्र तलवार दुकानाच्या पेंडॉलच्या लोखंडी पाईपला लागली..यानंतर ओंकार माने याचा भाऊ सारंग माने यांनी भांडण थांबवण्यासाठी पुढे गेल्यावर प्रशांत कदम यांनी त्याच्या डोक्यावर तलवारीने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले.दरम्यान,फिर्यादी भांडणे सोडविण्यासाठी गेल्यावर विशाल शिंदे यांनी त्याच्या डोक्यावर तलवारीने वार केला यावेळी आदेश पवार यांनी डाव्या हातावर लोखंडी रॉडने प्रहार करून हात फ्रॅक्चर केला. विकास मोरे यांनीही उजव्या हातावर रॉडने वार केला..त्यानंतर प्रशांत कदम, आदेश पवार, विकास मोरे, आकाश सुपेकर, संस्कार भालेराव व आणखी ३–४ इसमांनी मला व सारंग माने याला जमिनीवर पाडून लाथाबुक्यांनी मारहाण केली. आदेश पवार यांनी सारंग माने यांच्या हातावर चाकूने वार केला. या दरम्यान आरोपींनी “आम्ही परतूरचे डॉन आहोत; आमच्याकडून पैसे मागाल तर जिवंत ठेवणार नाही” अशी धमकी दिली. या हल्ल्यात सारंग माने व फिर्यादी दोघेही गंभीर जखमी झाले असून परतूर येथे प्राथमिक उपचार करून त्यांना रात्री उशिरा जालना येथील खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे..या घटनेनंतर परतूर शहरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक सुदाम भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली व परिस्थिती नियंत्रणात आणली..या प्रकरणी परतूर पोलिस ठाण्यात प्रशांत कदम, विशाल शिंदे, आदेश पवार, विकास मोरे, आकाश सुपेकर, संस्कार भालेराव व इतर अज्ञात तीन ते चार इसमांविरुद्ध हल्ला, जीवघेणा प्रयत्न, धमकी देणे व शस्त्रास्त्र कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास परतूर पोलिसांकडून सुरू आहे..Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या.भांडणाचे चित्रीकरण सोशल मीडिया वर व्हायरल...दरम्यान, या भांडणाची चित्रीकरण मंगळवारी दिवसभर सोशल मीडिया वर फिरत होती त्यामुळे व्यापारी यांच्यात दहशी चे वातावरण निर्माण झाले आहे. मार्केट मध्ये सन्नटा पसरला भीतीच्या वातावरणाने नागरिक बाहेर निघत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.