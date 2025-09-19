मराठवाडा

Maharashtra Flood Tragedy: माळहिप्परगा पाटोदा खुर्द रस्त्यावर पुरात वाहून गेलेल्या; रिक्षामधील प्रवासी गवळे यांची झाडाला लटकून तीन तास मृत्यूशी झुंज

Malhipparga Patoda Khurd Road Accident: जळकोट परिसरात अचानक आलेल्या पूरात रिक्षा वाहून गेल्यानंतर विठ्ठल गवळे झाडावर तीन तास लटकून जिवाची आढळून राहिले. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.
Malhipparga flood rickshaw accident

Malhipparga flood rickshaw accident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळकोट : माळहिप्परगा ते पाटोदा खुर्द रस्त्यावर आलेल्या पुरात वाहून गेलेल्या रिक्षामधील प्रवासी विठ्ठल धोंडिबा गवळे यांची तीन तासांनी सुखरूप सुटका करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Latur
water
accident
Rickshaw
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com