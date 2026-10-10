मराठवाडा

Shivendrasinhraje Bhosale : विमा कंपन्यांच्या नोंदीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे; पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

उदगीर तालुक्यामध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती झाली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.
shivendrasinhraje bhosale

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युवराज धोतरे
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उदगीर, (जि. लातुर) - तालुक्यामध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती झाली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांचे पंचनामे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन शासन करत आहे. शिवाय दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

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