Shivendrasinhraje Bhosale : विमा कंपन्यांच्या नोंदीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे; पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

उदगीर, (जि. लातुर) - तालुक्यामध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती झाली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांचे पंचनामे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन शासन करत आहे. शिवाय दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे..या परिस्थितीत पीक विमा सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पिक विमा कंपन्यांच्या नोंदीकडे अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष ठेवून राहावे असे निर्देश लातूरचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंन्द्रसिंह राजे भोसले यांनी शनिवारी (ता.१०) रोजी दिले आहेत.उदगीर तालुका दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी ते तालुक्यातील शेकापूर येथील शिवारात शेतकऱ्याच्या बांधावर भेट दिली. पावसा अभावी निर्माण झालेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी यावेळी त्यांनी केली..यावेळी माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे, माजी आमदार मनोहर पटवारी, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती ज्ञानेश्वर बिरादार जिल्हा परिषद भाजप गटनेते रामचंद्र तिरुके, राष्ट्रवादी गटनेते दिलीप मटके, नगरसेवक सचिन हुडे, उपजिल्हाधिकारी सुशांत शिंदे, तहसीलदार राम बोरगावकर, गटविकास अधिकारी नरेंद्र मेडेवार, तालुका कृषी अधिकारी संदीप वळकुंदे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन भातलवंडे, ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक दिलीप गाडे, जिल्हा परिषद सदस्य डॉ दीपक सोमवंशी, मुकेश भालेराव, नायब तहसीलदार राजश्री भोसले, श्री जाधव, मंडळ अधिकारी विजयकुमार उस्तुरे, बालाजी भोसले, वसंत पाटील, धनाजी मुळे, देवर्जनचे सरपंच अभिजित साकोळकर, कमलाकर फुले, शिवाजी भोळे आदी यावेळी उपस्थित होते..यावेळी पालकमंत्री श्री भोसले म्हणाले शेतकऱ्यांचे पंचनामे व्यवस्थित होत आहेत का? पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, चारा टंचाईच्या संदर्भात नियोजन, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात भेडसावणारे प्रश्न काय काय आहे ते प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी करण्यासाठी मी आलो आहे. लवकरच शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे शिवाय चारा छावण्या चालू करण्याचे नियोजन मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केले आहे एवढा भीषण दुष्काळ निर्माण झाला असल्याने शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे हे सांगण्यासाठी मी आलो आहे..यावेळी आमदार बनसोडे म्हणाले या भागातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळाली पाहिजे, चारा छावण्या लवकरात लवकर सुरू झाल्या पाहिजेत, उदगीर मतदार संघातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये त्यासाठीचे नियोजन लवकरच करण्यात यावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. शिवाय दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी व मजुरांना काम मिळाले पाहिजे याचेही नियोजन करण्यासाठी मी पुढाकार घेतला आहे उदगीर मतदार संघातील नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही याचा विश्वास मी देत आहे..शेतकरी पालकमंत्र्याच्या कुशीत ढसाढसा रडलापालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे शेकापुर येथील शेतकरी मोकिंद बाबाराव मोरे यांच्या बांधावर पाहणी करण्यासाठी पोहोचले असता या शेतकऱ्यांचे अश्रू अनावर आले अश्रू अनावर आल्याचे पाहून पालकमंत्र्यांनी त्यांना मिठी मारली अन वयस्क शेतकरी मोरे त्यांच्या कुशीत ढसाढसा रडले...राजे आम्ही जगायचे.कसे असा प्रश्न विचारतात उपस्थित सर्वांना गहिवरून आले पालकमंत्री या शेतकऱ्यांना आम्ही तुमच्या सोबत आहोत तुम्ही घाबरू नका असा धीर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.