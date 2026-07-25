Student Protest News : NEET विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी उमरग्यात शांतता मोर्चा; दिल्लीतील लाठीचार्जचा निषेध

उमरगा (जि. धाराशिव): नीट परीक्षेतील विद्यार्थ्यांवरील अन्याय, परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर झालेला अमानुष लाठीचार्ज, शिक्षणातील बाजारीकरण आणि नोकऱ्यांचे खाजगीकरण थांबवावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आज उमरगा शहरात शनीवारी (ता. २५) भव्य शांतता मोर्चा व प्रतीकात्मक उपोषण आंदोलन करण्यात आहे. जिजाऊ ब्रिगेड, ॲड. शीतल चव्हाण फाउंडेशन, साऊ एकल महिला समिती आणि विविध समविचारी सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या आंदोलनाला नागरिकांचा व विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..हुतात्मा स्मारक येथून मोर्चाला प्रारंभ झाला. हातात विविध फलक घेत आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षणातील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांना न्याय आणि पेपरफुटीविरोधी जोरदार घोषणा देत शहरातून शांततेत मार्गक्रमण केले. पालिकेसमोरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले..'पेपरफुटी हा गुणवत्तेवर झालेला आघात'यावेळी आयोजित सभेत मान्यवरांनी शिक्षण व्यवस्थेतील वाढता भ्रष्टाचार, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. ॲड. शीतल चव्हाण यांनी "देशातील लाखो विद्यार्थी प्रामाणिकपणे परिश्रम करत असताना मोजक्या भ्रष्ट प्रवृत्तींमुळे संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. पेपरफुटी ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून देशाच्या गुणवत्ताधिष्ठित व्यवस्थेवर झालेला गंभीर आघात आहे. शिक्षणातील बाजारीकरण, कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण तात्काळ थांबले पाहिजे." दरम्यान या आंदोलनाला आमदार प्रवीण स्वामी यांनी भेट देऊन आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला. पत्रकार संघानेही आंदोलनास पाठिंबा दिला. या आंदोलनात ॲड. शीतल चव्हाण, रेखाताई पवार, विजय जाधव, डॉ. उदय मोरे, सत्यवती इंगळे, वैशाली जाधव, पूजा सूर्यवंशी, शांतकुमार मोरे, डॉ. पृथ्वी बेळंबकर, राम गायकवाड, हरीश डावरे, प्रा. राजू बटगिरे, ॲड. अर्चना जाधव, करिम शेख, किशोर बसगुंडे, ॲड. ख्वाजा शेख, सतीश पवार, आण्णासाहेब पवार, शबाना उडचणे-शेख, इरान्ना बसगुंडे, बबीता मदने, रमेश जाधव, लक्ष्मण शिंदे, धानाय्या स्वामी,, यशोदा पवार, ज्योती रजपूत, अविनाश रेणके, प्रतिभा पणूरे, सोहेल इनामदार, प्रदीप चौधरी, व्यंकट भालेराव, रोहिदास वाघमारे, काशिनाथ पाटील, दिनेश पाटील, युसूफ मुल्ला, संजय कांबळे, रेखा साळवे यांच्यासह शेकडो विद्यार्थी, पालक, नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.