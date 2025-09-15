मराठवाडा

Hingoli News : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील प्रभारीराज संपुष्टात; तब्बल पाच वर्षांनंतर मिळाला कायमस्वरूपी अधिकारी

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील पाच वर्षानंतर प्रभारी राज संपुष्टात आले असून कार्यकारी अभियंता म्हणून नवे अधिकारी संजय पाटील यांनी सोमवारी पदभार घेतला.
पंजाब नवघरे
हिंगोली - येथील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील पाच वर्षानंतर प्रभारी राज संपुष्टात आले असून कार्यकारी अभियंता म्हणून नवे अधिकारी संजय पाटील यांनी सोमवारी पदभार घेतला असता त्यांचा सत्कार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आला.

