Hingoli News : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील प्रभारीराज संपुष्टात; तब्बल पाच वर्षांनंतर मिळाला कायमस्वरूपी अधिकारी

हिंगोली - येथील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील पाच वर्षानंतर प्रभारी राज संपुष्टात आले असून कार्यकारी अभियंता म्हणून नवे अधिकारी संजय पाटील यांनी सोमवारी पदभार घेतला असता त्यांचा सत्कार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आला..दरम्यान, २०२० साली पी. एन. वायचाळकर यांच्याकडे जीपच्या कार्यकारी अभियंता म्हणून पदभार घेतला काही दिवस काम केल्यानंतर त्यांची बदली झाली, त्यानंतर २१ डिसेंबर २००४ रोजी लव्हेस तांबे यांच्या कडे प्रभारी पदभार सोपवीण्यात आला.त्यानंतर नऊ उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रभारी पदभार देण्यात आल्याने मागील पाच वर्षापासून जीपच्या महत्वाच्या असलेल्या बांधकाम विभागाला कायमस्वरूपी अधिकारी न मिळाल्याने प्रभारी राज सुरु होते. मागील वर्षी कोल्हापूर येथून ठोंबरे रुजू होण्यासाठी आले असता त्यांना राजकीय दबावा पोटी रुजू होता आले नाही..त्यामुळे त्यांनी काही दिवस अधिकाऱ्याकडे चकरा मारून बेजार झाले होते. पण कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी रुजू करून घेतले नाही अखेर त्यांनी इतरत्र बदली करून घेतली. त्यानंतरही आर. डी. तरडे सेवा निवृत्त झाले. त्यानंतर प्रदीप मुळे यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला त्यांचा ही सहा महिन्यात पद वादाच्या राजकीय भोवऱ्यात सापडले. त्यांना हटवून शिवाजी पद्मने यांना आणून बसवले.त्यांनी सहा महिने काम पाहिले ते पण प्रभारीच होते.आता प्रभारी राज संपल्याने परभणी येथील संजय पाटील यांची शासनाने कायमस्वरूपी कार्यकारी अभियंता म्हणून हिंगोलीला बदली केली त्यानंतर ते सोमवारी रुजू झाले. यावेळी शिवाजी पद्मने, प्रदीप मुळे, खांडरे यांनी सत्कार केला..पाच वर्षात दहा अधिकारीयेथील जीपच्या बांधकाम विभागात पाच वर्षात दहा अधिकाऱ्यांची लॉटरी लागली. मात्र एकना धड भारा भर चिंध्या अशी अवस्था झाली.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कामकाज पारदर्शक पणे करणार- संजय पाटील, कार्यकारी अभियंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.