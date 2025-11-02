Beed Protest: तरुणीला न्याय द्या, नराधमांना फाशी; बीड जिल्ह्यात मागणी, दोन ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन

बीड : फलटण (जि. सातारा) येथे आत्महत्या केलेल्या जिल्ह्यातील डॉक्टर तरुणीला न्याय द्यावा, संबंधित नराधमांना फाशीची शिक्षा द्यावी, या मागणीसाठी शनिवारी (ता. एक) धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वडगाव ढोक फाटा (ता. गेवराई) तसेच बीड तालुक्यातील चौसाळा येथे रास्ता रोको आंदोलने करण्यात आली..वडगाव ढोक फाटा येथील आंदोलनात रस्त्यावर बैलगाड्या उभा करून आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या. न्याय द्या, न्याय द्या, आरोपींना फाशी द्या, अशा घोषणा यावेळी करण्यात आल्या..सुनील ढाकणे, शिवाजी गर्जे, सुघोष मुंडे, बजरंग सानप, रमेश नेहरकर, सचिन ढाकणे, कृष्णा ढाकणे बलभीम बारगजे, युवराज ढाकणे, परमेश्वर वाघमोडे, कुमार ढाकणे, प्रदीप उगलमुगले, सचिन बारगजे, अमोल ढाकणे, भाऊसाहेब बारगजे, बाळासाहेब बारगजे, युवराज भाबड आदी सहभागी झाले..चौसाळा येथेही याच मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सचिन आंधळे, तुळशीराम तांदळे, पांडुरंग तांदळे, रमेश तांदळे, संतोष तांदळे, उमेश आंधळे, प्रशांत मुंडे, बाळासाहेब मोरे, अंकुश कळाशे सतीश जोगदंड, श्रीमंत सोनवणे, अक्षय लोढा, पंजाब वाघमारे, सुधाकर गुंजाळ, मोहन झोडगे, पवन कुचेकर आदींचा सहभाग होता..न्याय मिळेपर्यंत पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी : मनोज जरांगे मानसिक ताण देऊन डॉक्टर तरुणीला आत्महत्येस प्रवृत्त केले आहे. या प्रकरणातील सर्व साखळी जेलमध्ये जाऊन सडली पाहिजे. या प्रकरणात राजकारण आणून एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा न्यायासाठी सर्वांनी एकजुटीने लढावे. या पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत आपण त्यांच्या पाठीशी ठाम राहणार आहोत, अशी ग्वाही मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिली..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .दरम्यान फलटण (जि. सातारा) येथे आत्महत्या केलेल्या जिल्ह्यातील डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांची शनिवारी (ता. एक) जरांगे यांनी भेट घेतली. अशा प्रकरणांचा तपास गतीने होऊन ती जलदगती न्यायालयात चालावीत, ज्यामुळे लवकर निकाल लागून शिक्षा झाली तर पुढे अशा घटना घडणार नाहीत, असे मनोज जरांगे यांनी नमूद केले. दरम्यान, जरांगे यांनी कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांबाबत लागलीच उमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहराज्यमंत्री योगेश कदम तसेच मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क करून संवाद साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.