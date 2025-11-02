मराठवाडा

Beed Protest: तरुणीला न्याय द्या, नराधमांना फाशी; बीड जिल्ह्यात मागणी, दोन ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन

Women Safety: फळटण येथील डॉक्टर तरुणीला न्याय द्या; बीड जिल्ह्यात रास्ता रोको आंदोलन आरोपींना फाशीची मागणी; वडगाव ढोक व चौसाळा येथे जनआक्रोश उसळला बैलगाड्या रस्त्यावर उभ्या करून आंदोलन; महामार्गावर वाहतूक ठप्प न्याय द्या, न्याय द्या!’ घोषणांनी दुमदुमला गेवराई तालुका.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : फलटण (जि. सातारा) येथे आत्महत्या केलेल्या जिल्ह्यातील डॉक्टर तरुणीला न्याय द्यावा, संबंधित नराधमांना फाशीची शिक्षा द्यावी, या मागणीसाठी शनिवारी (ता. एक) धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वडगाव ढोक फाटा (ता. गेवराई) तसेच बीड तालुक्यातील चौसाळा येथे रास्ता रोको आंदोलने करण्यात आली.

