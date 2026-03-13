मराठवाडा

Leopard Attack : बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा जनावरांचा बळी..! पिंजरा लावण्याची राधाकिसन पठाडे यांची मागणी

नवनाथ इधाटे
फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यातील बोधेगाव बुद्रुक व वाघोळा या गावांच्या शिवारात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक पाळीव जनावरांचा बळी गेल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी तात्काळ पिंजरा बसवून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.

