Leopard Attack : बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा जनावरांचा बळी..! पिंजरा लावण्याची राधाकिसन पठाडे यांची मागणी

फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यातील बोधेगाव बुद्रुक व वाघोळा या गावांच्या शिवारात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक पाळीव जनावरांचा बळी गेल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी तात्काळ पिंजरा बसवून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे..याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य राधाकिसन पठाडे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील वनविभागाच्या वनसंरक्षकांना निवेदन देत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. बोधेगाव बुद्रुक व वाघोळा परिसरातील शिवारात बिबट्याचा मुक्त संचार सुरू असून त्यामुळे शेतकरी व नागरिकांमध्ये मोठी दहशत पसरली आहे..या बिबट्याने बोथेवगाव परिसरात आतापर्यंत २ गायी, १ कुत्रा व १ शेळी यांसारख्या पाळीव जनावरांवर हल्ला करून त्यांचा बळी घेतला आहे. तर वाघोळा परिसरातही एक म्हैस व एक वासरू यांच्यावर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी बांधवांना शेतात जाणेही धोकादायक वाटू लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात मनुष्यहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने तातडीने या परिसरात पिंजरा बसवून बिबट्याला जेरबंद करावे तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे नुकसान झाले आहे..त्यांना त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य राधाकिसन पठाडे यांनी केली आहे. दरम्यान, या मागणीची दखल न घेतल्यास बोधेगाव व वाघोळा परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ वनविभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे वनविभागाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.