-नवनाथ इधाटे फुलंब्री : तालुक्यातील सततची दुष्काळी परिस्थिती, शेतीवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता फुलंब्री येथे स्वतंत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहत उभारण्यात यावी, अशी मागणी शिव उद्योग सहकार सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती चंद्रकांत जाधव यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.फुलंब्री तालुका सलग दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत असून येथील शेती पूर्णपणे निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहे. तालुक्यात मोठे उद्योग नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई, पुणे आणि हैदराबाद (भाग्यनगर) यांसारख्या मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि स्थानिक तरुणांच्या हाताला शाश्वत रोजगार मिळवून देण्यासाठी फुलंब्री येथे स्वतंत्र एमआयडीसी उभारणे आवश्यक असल्याचे जाधव यांनी निवेदनात म्हटले आहे..फुलंब्री परिसरात औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक असणारी मुबलक शासकीय जमीन (गायरान) सध्या उपलब्ध आहे. त्यामुळे नवीन भूसंपादनाची प्रक्रिया, त्यातील न्यायालयीन अडचणी, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध यांसारख्या अडचणी टाळता येऊ शकतात. महसूल विभागाकडून उपलब्ध शासकीय जागा थेट एमआयडीसीकडे वर्ग करून हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नही सोडविणे शक्य असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. वाकोड मध्यम प्रकल्प, फुलंब्री प्रकल्प तसेच जायकवाडी (पैठण) धरणातून पाइपलाइनद्वारे औद्योगिक वसाहतीला २४ तास मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.या एमआयडीसीमुळे तालुक्यातील शेकडो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, महिला बचत गट आणि स्थानिक छोट्या उद्योजकांना रोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे तालुक्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.अशी मागणी चंद्रकांत जाधव यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.