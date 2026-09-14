Land Fraud: सातबाऱ्यावर नाव नसतानाही विकला प्लॉट; देवळाईत दूध डेअरी व्यावसायिकाला तीन लाखांचा गंडा

छत्रपती संभाजीनगरः दुसऱ्याच्या नावे असलेला देवळाईतील प्लॉट स्वतःच्या मालकीचा असल्याचे दाखवत दूध डेअरी व्यावसायिकाकडून पाच लाख रुपये घेतले. व्यवहारानंतर दुसऱ्याच व्यक्तीचा प्लॉट निघाल्याने फसवणूक झाल्याचे समोर आले. नंतर आरोपीने दोन लाख रुपये परत केले; मात्र उर्वरित तीन लाख रुपये दिले नाही. त्यामुळे सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.सचिन जनार्धन गाडे (रा. पुंडलिकनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. यात हरिभाऊ अंजाजी भोजने (४४, रा. खडी रोड, आदित्यनगर, बीड बायपास) यांनी फिर्याद दिली. भोजने यांचे हरिओम दूध डेअरी व डेली नीड्सचे दुकान आहे. १ सप्टेंबरला गाडे भोजने यांच्या दुकानात आला..त्याने मौजे देवळाई, गट क्रमांक १२७, प्लॉट क्रमांक १०८ मधील २७०० चौरस फुटांचा प्लॉट स्वतःचा असल्याचे सांगत २०१० मधील खरेदीखत दाखविले. सुरवातीला ३५०० रुपये चौरस फुटांचा दर सांगितला. मात्र, सातबाऱ्यावर गाडेचे नाव नसल्याचे भोजने यांच्या लक्षात आले. त्यावर २१ दिवसांत फेरफार करून नाव लावून देण्याचे आश्वासन त्याने दिले. २ सप्टेंबरला व्यवहार २२०० रुपये चौरस फुटांप्रमाणे ठरला. नोटरी इसारपावती करून दोन लाख रुपये रोख व तीन लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे देण्यात आले..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.\rदरम्यान, प्लॉट आपला असल्याचा दावा करणाऱ्या डॉ. जुंबरे नावाच्या व्यक्तीचा भोजने यांच्या मुलाला फोन आला. त्याने तो प्लॉट त्यांच्या मालकीचा असल्याचे सांगितले. चौकशीअंती फसवणूक उघड झाली. त्यानंतर पैसे मागताच ६ सप्टेंबरला गाडेने भोजने यांना दोन लाख रुपये परत केले; मात्र उर्वरित तीन लाखांसाठी टाळाटाळ केली. यावरून गुन्हा नोंद झाला. पुढील तपास सहायक निरीक्षक शैलेश देशमुख करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.