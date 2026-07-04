Hingoli: गुन्हा दाखल झाल्यावर अभियंत्याचा अपघाती मृत्यू, PM आवास योजनेत कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप

सोनपेठ (जि. हिंगोली): प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थीना वाटपासाठी आलेल्या २ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या निधीत अपहारप्रकरणी सोनपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच सीटी लेव्हल टेक्निकल सेल अभियंता सागर देशपांडे यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यामुळे हा अपघात की घात याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होती..म्हाडाचे मुंबई येथील दक्षता विभाग व सुरक्षा कार्यालयातील महेश चव्हाण यांनी सोनपेठ पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की १० जानेवारी २०१९ ते ०८ जून २०२२ या कालावधीत सोनपेठ नगर परिषदेत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थीसाठी मंजूर केलेला शासन निधी संबंधित लाभार्थीना वितरित न करता संगनमताने इतर खात्यांत अनियमितपणे वर्ग करण्यात आला..Akola: कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग; २९ हजारांवर कर्जखाती अपलोड; अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना.संबंधित निधी शासनाच्या खात्यात परत जमा करण्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही तो निधी जमा करण्यात आला नसल्याने शासन निधीचा अपहार व शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगर परिषद सोनपेठ तसेच इतर संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक यांनी दिली..Shirur APMC Election : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणूकीला उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे 'ब्रेक'.संशयास्पद मृत्यूने तर्कवितर्कयाप्रकरणी गुरुवारी (ता. दोन) सायंकाळी गुन्हा दाखल झाला आणि रात्री नगर परिषदेचे सीटी लेव्हल टेक्निकल सेल अभियंता सागर देशपांडे यांचा केज-अंबाजोगाई रस्त्यावर संशयास्पद अपघाती मृत्यू झाल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. तक्रारीत स्पष्ट नमूद केले आहे, की देशपांडे यांनीच या योजनेशी संबंधित सर्व माहिती म्हाडा कार्यालयास दिली होती. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीत देशपांडे यांचा महत्त्वाचा सहभाग असणार होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.