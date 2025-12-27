मराठवाडा

PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा जुना फोटो काँग्रेस नेत्याने केला व्हायरल; शपथविधी सोहळा अन् जमिनीवर बसलेले मोदी

PM Modi’s Viral Photo from 1996: A Ground-Level Worker to Nation’s Leader: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जुन्या फोटोवरुन नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. भाजप नेत्यांनी थेट राहुल गांधींवर प्रश्न उपस्थित केले.
Modi Old Photo: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १९९६ सालचा एक ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो व्हायरल झाला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी हा फोटो आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केला. त्यांनी भाजपचं आणि संघाचं कौतुकही केलं. त्यानंतर मात्र भाजप नेत्यांनी राहुल गांधींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

