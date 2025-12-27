PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा जुना फोटो काँग्रेस नेत्याने केला व्हायरल; शपथविधी सोहळा अन् जमिनीवर बसलेले मोदी

Modi Old Photo: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १९९६ सालचा एक ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो व्हायरल झाला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी हा फोटो आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केला. त्यांनी भाजपचं आणि संघाचं कौतुकही केलं. त्यानंतर मात्र भाजप नेत्यांनी राहुल गांधींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..नरेंद्र मोदी यांचा ९० च्या दशकातील एक कृष्णधवल फोटो दिग्विजय सिंह यांनी शेअर केल्याने वादाला तोंड फुटलं आहे. मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी क्वोरा या वेबसाईटचा एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते एल. के. अडवाणी गुजरातमधील एका कार्यक्रमात सहभागी झालेले दिसत असून, मोदी मात्र त्यांच्याजवळ जमिनीवर बसलेले पाहायला मिळत आहेत..Team India U19: आयसीसी U-19 वर्ल्डकप आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडिया जाहीर; कर्णधारपदाची धुरा कुणाकडे?.या फोटोचा संदर्भ देत दिग्विजय सिंह यांनी अडवाणींचं कौतुक केलं. शिवाय संघ-भाजपच्या रचनेत कशा प्रकारे जमिनीवर काम करणारा कार्यकर्ता पुढे जाऊन मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान बनू शकतो, यावर टिप्पणी केली. त्यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केली.पोस्टमध्ये दिग्विजय सिंह म्हणतात, आरएसएसचे जमिनीवर काम करणारे स्वयंसेवक भाजप नेत्यांच्या चरणाशी बसून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान बनतात, हीच या संघटनेची ताकद आहे. पोस्टच्या शेवटी त्यांनी 'जय सिया राम' असेही लिहिले आहे..Migratory European Ducks : माढा परिसरात युरोपियन बदकांचे मोठ्या संख्येने मुक्काम; जैवविविधतेसाठी दिलासा!.फोटो कधीचा?दिग्विजय सिंह यांनी शेअर केलेला हा फोटो ९० च्या दशकातील एक ऐतिहासिक क्षण आहे. हा फोटो १९९६ मध्ये गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांच्या शपथविधी समारंभातील असल्याचं सांगितलं जातंय. या फोटोवरुन आता भाजपने काँग्रेस आणि राहुल गांधींना घेरण्यास सुरुवात केली. भाजप प्रवक्ते सी. आर. केशवन यांनी म्हटले की, सिंह यांची ही टिप्पणी काँग्रेसमधील हुकूमशाही आणि अलोकतांत्रिक नेतृत्वाचा बुरखा फाडणारी आहे. राहुल गांधी आता यावर बोलण्याचे धाडस दाखवतील का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.