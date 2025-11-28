Jalna Crime : गर्भलिंग निदानासाठी मशीन आणली कोठून? मशीन खिशात बसते; पोलिसांसमोर शोधाचे आव्हान

जालना/ भोकरदन - भोकरदन तालुक्यातील गवळीवाडी शिवारातील गोठ्यात अवैध गर्भलिंग निदान करण्यासाठी चायना बनावटीची मशीन वापरण्यात आली. ही मशीन खिशात बसते. त्यामुळे अवैध गर्भलिंग निदान करण्यासाठी एवढी छोटी मशीन आणली कोठून आणली याचा शोध घेण्याचे आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील दोन्ही संशयितांना तीन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे. .भोकरदन शहरासह तालुका अवैध गर्भलिंग निदान प्रकार संपूर्ण राज्यात गाजत आहे. मागील वर्षी भोकरदन शहरात पोलिसांनी छापा टाकून अवैध गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताचे मोठे रॅकेट उघडकीस आणले होते. या रॅकेटमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉक्टरांचा समावेश होता. त्यानंतर आता पुन्हा अवैध गर्भलिंग निदान प्रकरणात भोकरदनचे नाव गाजत आहे..यावेळी गर्भलिंग निदानासाठी चक्क ग्रामीण भागातील गोठ्याचा वापर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दाढीच्या ट्रिमर आकाराचे अवैध गर्भलिंग निदान मशीनद्वारे हा प्रकार सुरू होता. खिशात बसणाऱ्या अवैध गर्भलिंग मशीन मोबाइलमध्ये अॅपद्वारे जोडून गर्भाचे लिंगनिदान केले जात होते. जर मुलगी असे तर तेथे गर्भपाताच्या गोळ्याही देण्याची व्यवस्था केली होती.याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखा, जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या पथकाने गवळीवाडी शिवारातील गोठ्यातून अवैध गर्भलिंग निदान मशीन, मोबाइल, गर्भपाताच्या २७ गोळ्यांसह सतीश सोनवणे (रा. जाधववाडी, छत्रपती संभाजीनगर) आणि केशव गावंडे (रा. भोकरदन) या दोघांना अटक केली. या प्रकरणातील मुख्य संशयित सतीश सोनवणे हा आहे. त्यामुळे त्याने ही खिशात बसणारी अवैध गर्भलिंग निदान मशीन आणली कोठून, याचा शोध घेण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान आहे..कोठडी दरम्यान मिळेल अजून माहितीसतीश सोनवणे, केशव गावंडे या दोघांना गुरपवारी (ता.२७) न्यायालयाने तीन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे पोलिस कोठडी दरम्यान पोलिस अवैध गर्भलिंग निदान मशीन कोठून आणली, गर्भपाताच्या गोळ्या कुठून खरेदी केल्या, किती दिवसांपासून हा प्रकार सुरू होता, किती गर्भलिंग निदान केले, किती गर्भपात केले याची माहिती आणि पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न करणार आहे..सतीश सोनवणेवर पाच गुन्हेअवैध गर्भपातप्रकरणी सतीश सोनवणे याच्यावर एकूण पाच गुन्हे आहेत. यापूर्वी बीड येथे दोन गुन्हे दाखल असून एका गुन्ह्यात तो निर्दोष सुटला आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथील चंदनझिरा पोलिस ठाण्यात प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल असून आता पुन्हा भोकरदन येथे एक गुन्हा दाखल झाला आहे. विशेष म्हणजे २०२२ पासून तो या धंद्यात असल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जात आहे..मागील रॅकेटसोबतचे लागेबांधे शोधणारभोकरदन शहरात मागील वर्षी, ७ जुलै २०२४ रोजी अवैध गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणाच्या एका सर्वांत मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला होता. त्या घटनेनंतर ‘सकाळ’ने विशेष वृत्तमालिका प्रकाशित करून आरोपींचे लागेबांधे, रॅकेटची व्याप्ती, अवैध इमारती आणि तालुक्यातील घटते लिंग गुणोत्तर प्रमाण यावर प्रकाश टाकला होता. मागील आणि आताच्या या घटनेतील आरोपींचे काही लागेबांधे आहेत काय याचा पोलिस या दोन्ही प्रकरणांची व्याप्ती एकच आहे का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत..सहा महिन्यांपासून प्रकारमागील सहा महिन्यांपासून या संशयितांनी अवैध गर्भलिंग निदानाचा धंदा सुरू केल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, गवळीवाडी येथील गोठा मालक समाधान सोरमारे हा फरारी आहे. त्यामुळे हा प्रकार अनेक दिवसांपासून सुरू असेल असा पोलिसांना संशय आहे. शिवाय अवैध गर्भलिंग निदान मशीनचे मुंबई, पुणे मार्गे चायना कनेक्शन निघण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.