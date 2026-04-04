Nanded Gangwar: नांदेडमध्ये मध्यरात्री गॅंगवार; जुन्या वैमनस्यातून तलवार-खंजीर हल्ल्यात तिघांचा खून, शहरात भीतीचे वातावरण

नांदेड : शहरातील डी-मार्ट ई-स्क्वेअर परिसर आणि विष्णुपुरी भागात शुक्रवारी (ता.४) मध्यरात्रीनंतर घडलेल्या तीन खुनांच्या घटनांनी नांदेडकरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जुन्या वादातून उफाळलेल्या गॅंगवारमध्ये तिघांचा मृत्यू झाला असून पोलीस प्रशासनाने तातडीने कारवाई सुरू केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड शहरातील ई-स्क्वेअर परिसरात शनिवारी पहाटे सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास दोन गट आमनेसामने आले. जुन्या वैमनस्यातून वाद विकोपाला जाऊन तलवार व खंजीराने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अर्जित सिंह चव्हाण, सय्यद अवेज आणि महम्मद अरबाज यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..या प्रकरणी परस्परांविरुद्ध दोन खुनांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून दोन्ही गटांतील काही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या गॅंगवारमध्ये एका बाजूला साई गेहरवाल व त्याचे साथीदार, तर दुसऱ्या बाजूला अर्जित सिंह चव्हाण व त्याचे सहकारी सहभागी असल्याची माहिती समोर आली आहे..घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलिस अधीक्षक अविनाश कुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू असून गुन्ह्यातील इतर आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे.